Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

Зепп Блаттер и Мишель Платини оправданы судом по делу о коррупции.
Бывший президент ФИФА Блаттер и экс-президент УЕФА Платини обвинялись в мошенничестве, незаконном присвоении средств, преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. Сами функционеры, которым грозило от 1,5 до 5 лет заключения, свою вину отрицали.
Сегодня суд Швейцарии вынес оправдательный вердикт в отношении Блаттера и Платини.
А сейчас, это уже позднее утешение невиновности для самих обвиняемых.
А сейчас, это уже позднее утешение невиновности для самих обвиняемых.