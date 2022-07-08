Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

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08 июля 2022, 11:47

Зепп Блаттер и Мишель Платини оправданы судом по делу о коррупции.

Бывший президент ФИФА Блаттер и экс-президент УЕФА Платини обвинялись в мошенничестве, незаконном присвоении средств, преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. Сами функционеры, которым грозило от 1,5 до 5 лет заключения, свою вину отрицали.

Сегодня суд Швейцарии вынес оправдательный вердикт в отношении Блаттера и Платини.