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Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

08 июля 2022, 11:47

Зепп Блаттер и Мишель Платини оправданы судом по делу о коррупции.

Бывший президент ФИФА Блаттер и экс-президент УЕФА Платини обвинялись в мошенничестве, незаконном присвоении средств, преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. Сами функционеры, которым грозило от 1,5 до 5 лет заключения, свою вину отрицали.

Сегодня суд Швейцарии вынес оправдательный вердикт в отношении Блаттера и Платини.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
08 июля в 22:36
Этот политикан Платини снова значит всплывёт скоро.
Kosmos58
Kosmos58
08 июля в 21:16
А разве могло быть иначе?.
протон
протон
08 июля в 19:05
Да здравствует швейцарский суд — самый гуманный суд в мире!
алдан2014
алдан2014
08 июля в 17:54
Кто бы сомневался,это просто политика. Нужно было убрать с постов великих . Которые не гнулись в угоду русофобов
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 16:05
Одна футбольная банда победила другу.Тут ничьих не бывает!
Неэгоист
Неэгоист
08 июля в 15:03
Блаттер - на покой, Платини - будет выдвигаться в УЕФА или ФИФА... 100%...
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 14:25
Семь лет длилось следствие. Кому то видно нужно было на длительный срок отлучить этих господ от футбола. Надо было семь лет искать улики, чтоб в итоге их не найти. Странно все это , с душком ситуация, люди были отлучены от футбола на семь лет без всяких на то оснований??? Надо требовать компенсацию , а как иначе???
Lewa2708
Lewa2708
08 июля в 14:07
Ну, оправдали и оправдали, на нашу жизнь не повлияет никак
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
08 июля в 13:47
Видимо занесли.
STVA 1
STVA 1 ответ bacek15 (раскрыть)
08 июля в 13:38
Так и есть
kwrnvx437n7r
kwrnvx437n7r
08 июля в 13:08
Долго ждали... Долго решали!!!
Знатог
Знатог
08 июля в 13:07
Авторитеты Блатной и Платиновый вроде оправданы.
zooveterinar
zooveterinar
08 июля в 12:45
Не верится ихнему суду!!! Виноваты,сомнительно,что ничего не брали!!!
ДСА
ДСА
08 июля в 12:43
Адвокаты у низ посильнее оказались.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 12:37
Что теперь делать им, требовать возврата?
Futurista
Futurista
08 июля в 12:21
Рафики полностью невиновны...
rkgrcfdrf47u
rkgrcfdrf47u
08 июля в 12:17
ну что же, это скорее всего не конец...
Ironigor
Ironigor
08 июля в 12:12
Кто хотел их убрать, он всё равно добился своего .
А сейчас, это уже позднее утешение невиновности для самих обвиняемых.
Мухаммет Акмамедов
Мухаммет Акмамедов
08 июля в 12:03
Ну наконец то разобрались, хотя я им не верю...
shlomo2
shlomo2
08 июля в 11:49
Ну если оправдали значит не виновны...
bacek15
bacek15
08 июля в 11:48
Всё логично. Просто америка ослабила хватку, сейчас ей не до футбола.)
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