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Адвокат Жорин: «Клубам РФ нужно бороться за право сыграть в еврокубках»

15 июля 2022, 18:03

Известный российский адвокат Сергей Жорин отреагировал на новость о том, что спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляции клубов РФ на решение УЕФА об их отстранении от еврокубков.

Бороться или нет, это должны решать на уровне спортивного руководства. Конечно же, во всех этих спорах преобладает политика, доля права здесь крайне ничтожна. Лично я считаю, что бороться всегда лучше, чем сдаться. Впрочем, я исхожу из теории вероятности – когда есть даже 1%, то нужно бороться, ведь если не бороться, тогда ты лишаешься даже этого 1% на победу.

Мое мнение – бороться нужно в любом случае, как стратегически это сделать – виднее спортивному руководству.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:00
То есть, фактически подтвердили, что вопрос строго политический, а верховенство закона это фикция. Ясно-понятно.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
15 июля в 20:27
РФС в данном случае уже не решает, все переходит в политическую плоскость, вот от этого решения будет многое зависеть. Сколько можно говорить о бессмысленных вещах. Если страну обложили санкциями, то потерю российских клубов они не заметят. В УЕФА хотели исключить Реал, Барселону и Ювентус, то что говорить о российских клубах.
Чем дальше футбольные люди отстраняются от проблемы, тем больше усугубляется проблема.
Futurista
Futurista
15 июля в 18:44
Адвокат Жорин?...вот Жоре и давай советы...
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 18:37
Адвокат Жорин: «Клубам РФ нужно бороться за право сыграть в еврокубках»

...и это дело должен вести Я. (Жорин)
Шишанутый
Шишанутый
15 июля в 18:08
Теперь еврокубки они смогут увидеть только по телевизору 😂
Гость
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