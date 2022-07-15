Адвокат Жорин: «Клубам РФ нужно бороться за право сыграть в еврокубках»

Известный российский адвокат Сергей Жорин отреагировал на новость о том, что спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляции клубов РФ на решение УЕФА об их отстранении от еврокубков.

Бороться или нет, это должны решать на уровне спортивного руководства. Конечно же, во всех этих спорах преобладает политика, доля права здесь крайне ничтожна. Лично я считаю, что бороться всегда лучше, чем сдаться. Впрочем, я исхожу из теории вероятности – когда есть даже 1%, то нужно бороться, ведь если не бороться, тогда ты лишаешься даже этого 1% на победу.

Мое мнение – бороться нужно в любом случае, как стратегически это сделать – виднее спортивному руководству.