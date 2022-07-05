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CAS начал рассмотрение исков РФС к УЕФА и ФИФА

05 июля 2022, 20:23

Рассмотрение апелляций Российского футбольного союза (РФС) в Спортивном арбитражном суде (CAS) на решения ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях продолжалось более 6 часов и проходило в формате видеоконференции.

«5 июля CAS начал рассмотрение по существу исков Российского футбольного союза к УЕФА и ФИФА, в которых РФС требует отменить решение о запрете участия российских сборных и команд в международных турнирах под эгидами организаций, заседание прошло в режиме онлайн и продолжалось более 6 часов», — сообщила служба информации РФС.

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Источник: tass.ru
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Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 23:10
Вот это интересно чем закончится...
протон
протон
05 июля в 22:18
Черт с ним с запретом на ЛЧ и чемпионаты - это я могу понять, как и бан остальных федераций, потому как лежит в политической плоскости.

Но вот односторонняя "приостановка" контрактов легионеров - это покушение на весь институт частной собственности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 22:12
Результаты в следующей новости?
BDA81
BDA81 ответ Futurista (раскрыть)
05 июля в 21:24
ну скажу прямо еврогейство )))так лучше )))ну а тех радужных где Байден ещё слово не придумано))
Futurista
Futurista ответ BDA81 (раскрыть)
05 июля в 21:21
Смешное словосочетание "западная демократия"...
BDA81
BDA81
05 июля в 21:05
Цирк, но буду смеятся ещё больше над западной демократией если скажут что РФС права,но мы не можем допустить игр сборных и клубов ))))
pomor45
pomor45
05 июля в 20:46
Решение известно, но его принятие должно выглядеть трудным, даже мучительным.
Свeтозар
Свeтозар
05 июля в 20:27
Как начнет, так и закончит....:(((
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