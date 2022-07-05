CAS начал рассмотрение исков РФС к УЕФА и ФИФА

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05 июля 2022, 20:23

Рассмотрение апелляций Российского футбольного союза ( РФС ) в Спортивном арбитражном суде ( CAS ) на решения ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях продолжалось более 6 часов и проходило в формате видеоконференции.