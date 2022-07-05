CAS начал рассмотрение исков РФС к УЕФА и ФИФА

Рассмотрение апелляций Российского футбольного союза (РФС) в Спортивном арбитражном суде (CAS) на решения ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях продолжалось более 6 часов и проходило в формате видеоконференции.
«5 июля CAS начал рассмотрение по существу исков Российского футбольного союза к УЕФА и ФИФА, в которых РФС требует отменить решение о запрете участия российских сборных и команд в международных турнирах под эгидами организаций, заседание прошло в режиме онлайн и продолжалось более 6 часов», — сообщила служба информации РФС.
Но вот односторонняя "приостановка" контрактов легионеров - это покушение на весь институт частной собственности.
Но вот односторонняя "приостановка" контрактов легионеров - это покушение на весь институт частной собственности.