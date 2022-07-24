Чанов: «Акинфеев своей игрой доказал, что является лучшим вратарём России»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что голкипер игрой в матче второго тура РПЛ против «Сочи» показал, что является лучшим вратарем страны.

В субботу ЦСКА дома обыграл «Сочи» со счетом 3:0. Акинфеев провел 300-й «сухой» матч в карьере, а также отметился результативной передачей на Хорхе Карраскаля.

Это тот же Игорь, хотя кто-то говорит, что он не тот. При счете 1:0 он вытаскивает мяч при выходе один на один, придает уверенность своей команде. Игорь отыграл, как всегда, очень здорово, надежно, уверенно.

300 матчей — тут даже и говорить нечего. Он всем все доказал, и это показывает, в том числе, его игра ногами, фантастический голевой пас. Это он и есть, поэтому среди вратарей он является лидером в нашей стране.