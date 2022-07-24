ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»

Московский ЦСКА в клубных социальных сетях показал речь главного тренера Владимира Федотова после разгромной победы над «Сочи» (3:0) во втором туре российской Премьер-Лиги.
Московский ЦСКА в клубных социальных сетях показал речь главного тренера Владимира Федотова после разгромной победы над «Сочи» (3:0) во втором туре российской Премьер-Лиги.
Ну, а при счёте 2:0 Сочи уже в принципе бросил играть.
Что ни говори, но без Федотова, Родригао и Кассьеры они значительно ослабли и в этом году им будет гораздо сложнее.
Ну, а вообще смотрим, что будет дальше. Следующая игра все-таки выездная. Но уже тот факт, что ЦСКА на старте смог обыграть Урал и Сочи, которые в нескольких предыдущих сезонах обыграть не могли в домашних матчах, безусловно радует.
Теперь вот надо Нижний Новгород обыграть, в прошлом году их то обыграли с сухим счетом в обоих матчах, так что в этом сезоне будет обидно потерять с ними очки.
Ну и конечно надеюсь в скором времени новички придут и смогут со старта показывать отличный футбол.
Ну, а при счёте 2:0 Сочи уже в принципе бросил играть.
Что ни говори, но без Федотова, Родригао и Кассьеры они значительно ослабли и в этом году им будет гораздо сложнее.
Ну, а вообще смотрим, что будет дальше. Следующая игра все-таки выездная. Но уже тот факт, что ЦСКА на старте смог обыграть Урал и Сочи, которые в нескольких предыдущих сезонах обыграть не могли в домашних матчах, безусловно радует.
Теперь вот надо Нижний Новгород обыграть, в прошлом году их то обыграли с сухим счетом в обоих матчах, так что в этом сезоне будет обидно потерять с ними очки.
Ну и конечно надеюсь в скором времени новички придут и смогут со старта показывать отличный футбол.