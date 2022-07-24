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ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»

сегодня, 02:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Московский ЦСКА в клубных социальных сетях показал речь главного тренера Владимира Федотова после разгромной победы над «Сочи» (3:0) во втором туре российской Премьер-Лиги.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:41
Главное - это чтоб звезду не словили. Над игрой еще работать и работать.
протон
протон
сегодня в 02:14
При счёте 1:0 действительно момент был неприятный. Провалились. Но мне кажется ЦСКА смог бы найти в себе силы включится в нужный момент.
Ну, а при счёте 2:0 Сочи уже в принципе бросил играть.
Что ни говори, но без Федотова, Родригао и Кассьеры они значительно ослабли и в этом году им будет гораздо сложнее.
Ну, а вообще смотрим, что будет дальше. Следующая игра все-таки выездная. Но уже тот факт, что ЦСКА на старте смог обыграть Урал и Сочи, которые в нескольких предыдущих сезонах обыграть не могли в домашних матчах, безусловно радует.
Теперь вот надо Нижний Новгород обыграть, в прошлом году их то обыграли с сухим счетом в обоих матчах, так что в этом сезоне будет обидно потерять с ними очки.
Ну и конечно надеюсь в скором времени новички придут и смогут со старта показывать отличный футбол.
Гость
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