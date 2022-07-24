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Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»

сегодня, 02:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Владимир Пономарев прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» во 2-м туре РПЛ (3:0).

Игроки «Сочи» подумали, что они уже академики, хотя только окончили ПТУ. Надо играть, как в прошлом сезоне. Без претензий друг к другу. А так их ждёт 10 место в чемпионате, больше они не прыгнут.

Наши понравились. Очень хорошая дисциплина, откатываются назад, как положено. Передают мяч очень грамотно и своевременно. Карраскаль и Медина цементировали центр поля, взяли все в свои ноги и руки. Секреты успеха — дисциплина, хорошая физическая подготовка, своевременная отдача паса и быстрое пересечение центра поля. Зачем этот дурацкий мяч держать? Мяч как деньги: передерживать нельзя. Как сегодня Акинфеев сделал пас — и до свидания.

Нужен левый защитник, Зайнутдинов — никакой игрок. Трудно ему место найти. На замену можно выпускать для паники противника. Потому что он противный игрок, утыкается во всех. Но игры никакой. Очень разочаровывает Чалов. Ни черта не прибавляет, не знает, что делать на поле. Заболотный хоть знает, что должен замыкать прострелы. А Чалов не найдет себя никак. Я думал, в Швейцарии наберется опыта, более мужиком будет. Пока ничего нет.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 02:34
Согласен по Чалову, что скорее Зе пригодится, чем он. В прекрасном моменте в первом тайме он вместо того, чтобы вернуть моментально Медине и тот реализовал бы момент, стал возить мяч полчаса. И вообще на острие открывался кто угодно, только не Чалов. Парень не тянет футбол Федотова, как, впрочем, не тянул и любой другой последние годы.
протон
протон
сегодня в 02:30
Зайнутдинов очень хорошо сыграл
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