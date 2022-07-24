Червиченко: «Абаскаль лучше Ваноли, но в игре с „Краснодаром“ помог арбитр»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу главного тренера московского клуба после матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

На мой взгляд, Абаскаль лучше Ваноли, но я бы не делал выводы по игре с «Краснодаром», где основное преимущество «Спартаку» дал арбитр. Мне интересно, как по поводу нынешнего судейства будут рыдать спартаковские хозяева. Они же обычно по поводу любых ошибок против них устраивают вселенский плач. Будет интересно посмотреть на реакцию, когда ошибки в их пользу.