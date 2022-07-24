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Червиченко: «Абаскаль лучше Ваноли, но в игре с „Краснодаром“ помог арбитр»

сегодня, 01:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу главного тренера московского клуба Гильерме Абаскаля после матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

На мой взгляд, Абаскаль лучше Ваноли, но я бы не делал выводы по игре с «Краснодаром», где основное преимущество «Спартаку» дал арбитр. Мне интересно, как по поводу нынешнего судейства будут рыдать спартаковские хозяева. Они же обычно по поводу любых ошибок против них устраивают вселенский плач. Будет интересно посмотреть на реакцию, когда ошибки в их пользу.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 05:59
У нас вечно крайности ...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:45
Абвскаль лучше Ваноли, Карпин лучше Червиченко....
протон
протон
сегодня в 04:35, ред.
Играет Зенит все гадят на Зенит, играет Спартак все гадят на Спартак. А по факту просто ужасный уровень судейства. То можно мяч отпинывать /откидвать, то нельзя. То удар ногой, шипами, когда мяч в не игры - это красная, то жёлтая. Где то дают за удары локтями, где то не дают. Соболева нужно было удалять однозначно. Отвратительно себя повёл, имея же. Просто тупой игрок.
dеigandre
dеigandre
сегодня в 02:20
Соболева не удалил, Черникова-удалил. Судейство максимально предвзятое
протон
протон
сегодня в 01:54
С победой! Спартак достойно выглядел, но первые 15 минут проспал. Краснодар , убери Сафонова - мячей по 6-7 будет пропускать в каждой игре.
Гость
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