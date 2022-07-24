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Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»

сегодня, 02:18
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром» во втором туре российской Премьер-Лиги.

Зобнин забил гол в первом тайме, а во втором после его удара мяч в свои ворота срезал Сергей Бородин. «Спартак» победил «Краснодар» со счетом 4:1.

Я редко забиваю. Жаль, что второй гол не записали на меня. Самое главное — это три очка. Двигаемся дальше.

Первые минуты были тяжелыми. Связываю это с тем, что тяжело добирались в Краснодар. Но потом забили гол. А удаление у «Краснодара» перевернуло ход матча. Провели много контратак, могли забить больше. Было много моментов.

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