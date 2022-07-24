Канчельскис: «VAR — большая беда российского футбола»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о работе системы VAR в российском футболе.

Беда, что VAR пришел в наш футбол. Это большая беда! Те судьи, которые выходят на поле, не берут на себя инициативу. Стали какими-то перепуганными. Как будто вчера легли спать, а сегодня проснулись и узнали, что в Россию пришел VAR .

Ну вот почему судьи бегают к телевизору? Телевизор надо дома смотреть. Им что их купить? Ну пускай РФС тогда купит наконец, если своих нет. А то это настоящее безобразие!

Они и раньше ошибались, конечно. Но сегодня судья семь раз ходил к телевизору в игре «Спартака» с «Краснодаром». Семь! Я уже сам хотел купить ему телевизор, честное слово. Иди смотри телевизор дома. Не надо его смотреть на стадионе. Это катастрофа какая-то.