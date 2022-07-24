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Сычевой: «Придержать, отдать, воткнуть — вот это характеристики Дзюбы»

сегодня, 08:14

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отреагировал на сравнения с форвардом Артемом Дзюбой.

Очень приятно такое слышать. На самом деле после матча мне многие знакомые писали и говорили: «Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Приятное сравнение... Это дает тебе дополнительную мотивацию. Когда тебя сравнивают с такими футболистами, как Дзюба, то сами понимаете...

Мне, конечно, сложно сравнивать себя Дзюбой. Я пока еще ничего толком не добился. Но, мне кажется, мы немного разные по стилю нападающие. Я больше напираю на работу с мячом, на технику. А он более силовой форвард: придержать, отдать, воткнуть — вот это его. Мне кажется, я чуть-чуть в этом плане отличаюсь.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:52
Дожили до ручки. Дзюба уже для некоторых является примером для подражания. Когда же вы себя уважать будете.
makkie
makkie
сегодня в 11:36
Придержать, воткнуть... даа, это про Дзюбу.
Азмун не даст соврать )))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:22
Чуть человек засветился - сразу с рукоблудом сравнивают. Можно так и обидеть человека).
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:15
Ой, ну главное не зазвездиться в 26 лет.
ABir
ABir
сегодня в 09:25
Дзюба постепенно уходит в историю
shlomo
shlomo
сегодня в 08:21
Не нужно сравнивать Володю с Дзюбинатором
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:17
Передернуть, ещё забыл).
МапС
МапС
сегодня в 08:17
Неудачный пример для сравнения.
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