Сычевой: «Придержать, отдать, воткнуть — вот это характеристики Дзюбы»

Нападающий «Оренбурга» отреагировал на сравнения с форвардом .

Очень приятно такое слышать. На самом деле после матча мне многие знакомые писали и говорили: «Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Приятное сравнение... Это дает тебе дополнительную мотивацию. Когда тебя сравнивают с такими футболистами, как Дзюба, то сами понимаете...

Мне, конечно, сложно сравнивать себя Дзюбой. Я пока еще ничего толком не добился. Но, мне кажется, мы немного разные по стилю нападающие. Я больше напираю на работу с мячом, на технику. А он более силовой форвард: придержать, отдать, воткнуть — вот это его. Мне кажется, я чуть-чуть в этом плане отличаюсь.