Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил победу над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ. Функционер видит изменения у команды.
Не хочу глубоко вдаваться в детали спортивной составляющей, но мне нравится, что команда начинает меняться и проявляет характер. Это самое главное, на мой взгляд.
Дорога в Краснодар была непростая, но, тем не менее, это не главное. Она может быть более простой – на поезде, например. Но футболисты изъявили желание поехать так, мы съездили.
По сути произошло убийство Краснодара, а Малежиков говорит не об этом, а о том, что у Спартака оказывается характер проявляется.
Надо наверное ещё больше о судейском беспределе кричать, что бы больше помогали характер проявлять.
Самим то не стыдно такое заявлять?
По сути произошло убийство Краснодара, а Малежиков говорит не об этом, а о том, что у Спартака оказывается характер проявляется.
Надо наверное ещё больше о судейском беспределе кричать, что бы больше помогали характер проявлять.
Самим то не стыдно такое заявлять?