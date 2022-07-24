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Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»

сегодня, 03:12
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил победу над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ. Функционер видит изменения у команды.

Не хочу глубоко вдаваться в детали спортивной составляющей, но мне нравится, что команда начинает меняться и проявляет характер. Это самое главное, на мой взгляд.

Дорога в Краснодар была непростая, но, тем не менее, это не главное. Она может быть более простой – на поезде, например. Но футболисты изъявили желание поехать так, мы съездили.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:10
Не удаление Соболева и сомнительное удаление игрока Краснодара.
По сути произошло убийство Краснодара, а Малежиков говорит не об этом, а о том, что у Спартака оказывается характер проявляется.
Надо наверное ещё больше о судейском беспределе кричать, что бы больше помогали характер проявлять.
Самим то не стыдно такое заявлять?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:58
Скорее быки стали слабее раз они умудрились проиграть такому спартаку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:38
Посмотрим как будет в следующей игре!
Гость
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