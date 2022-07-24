Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил победу над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ . Функционер видит изменения у команды.

Не хочу глубоко вдаваться в детали спортивной составляющей, но мне нравится, что команда начинает меняться и проявляет характер. Это самое главное, на мой взгляд.

Дорога в Краснодар была непростая, но, тем не менее, это не главное. Она может быть более простой – на поезде, например. Но футболисты изъявили желание поехать так, мы съездили.