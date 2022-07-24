Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался после матча второго тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (4:1).
Я очень рад за Гильермо Абаскаля и за клуб, что они добились первой победы в сезоне! «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ. Надеюсь, у команды это получится.
Для этого Зенит должен очень сильно "постараться", что в теории вполне возможно.
Понятное дело, что любой клуб должен ставить перед собой очень высокую планку на сезон. Но есть недосягаемые мечты и суровая реальность, вот тут Спартаку нужно забыть о мечтах и строить боеспособный состав плюс попытатся сохранить тренера больше чем на один сезон. И самое главное добиваться результатов на футбольном поле, а не после матча обвинять всех в своих неудачах.
Для этого Зенит должен очень сильно "постараться", что в теории вполне возможно.
Понятное дело, что любой клуб должен ставить перед собой очень высокую планку на сезон. Но есть недосягаемые мечты и суровая реальность, вот тут Спартаку нужно забыть о мечтах и строить боеспособный состав плюс попытатся сохранить тренера больше чем на один сезон. И самое главное добиваться результатов на футбольном поле, а не после матча обвинять всех в своих неудачах.
Нельзя финишировать выше первого места....
Нельзя финишировать выше первого места....