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Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»

сегодня, 03:15

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался после матча второго тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (4:1).

Я очень рад за Гильермо Абаскаля и за клуб, что они добились первой победы в сезоне! «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ. Надеюсь, у команды это получится.

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Все комментарии
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 07:42
"Спартак может финишировать выше «Зенита» в РПЛ. Надеюсь, у команды это получится."

Для этого Зенит должен очень сильно "постараться", что в теории вполне возможно.

Понятное дело, что любой клуб должен ставить перед собой очень высокую планку на сезон. Но есть недосягаемые мечты и суровая реальность, вот тут Спартаку нужно забыть о мечтах и строить боеспособный состав плюс попытатся сохранить тренера больше чем на один сезон. И самое главное добиваться результатов на футбольном поле, а не после матча обвинять всех в своих неудачах.
STrastniy
STrastniy
сегодня в 05:42
Эка как опять свиней с десятого места понесло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:42
Выше Зенита врятли!
Izmar
Izmar
сегодня в 05:15
Для этого спартаку сначала нужно выиграть у Зенита, что абсолютно маловероятно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:29
Итальянец бредит....
Нельзя финишировать выше первого места....
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