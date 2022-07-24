Чернов: «Посвящаю победу над „Краснодаром“ своей маме»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в соцсетях отреагировал на победу над «Краснодаром».
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Или это тактика такая: обвинять нас в постоянном нытье и цепляться за ошибки судей в пользу Спартака? Очень удобно.
Или это тактика такая: обвинять нас в постоянном нытье и цепляться за ошибки судей в пользу Спартака? Очень удобно.
Маму надо радовать каждую неделю👏
Мои поздравления маме🌷
Маму надо радовать каждую неделю👏
Мои поздравления маме🌷
Ну хоть бы молчали, тем более после того как сами в подобных ситуациях истерику устраивали.
Ну хоть бы молчали, тем более после того как сами в подобных ситуациях истерику устраивали.