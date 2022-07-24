Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Чернов: «Посвящаю победу над „Краснодаром“ своей маме»

сегодня, 08:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Никита Чернов в соцсетях отреагировал на победу над «Краснодаром».

Чернов: «Посвящаю победу над „Краснодаром“ своей маме»

Все новости
«Так мужчины не поступают». Колыванов — о Гильермо Вареле
Сегодня, 15:52
Валерий Новиков: «ЦСКА способен претендовать на 1-е место в РПЛ»
Сегодня, 14:59
Наумов: «На матч с „Ростовом“ „Локомотив“ выйдет обозлённым»
Сегодня, 14:45
Нобоа: «В следующем году российские клубы вернут в еврокубки»
Сегодня, 14:32
Канищев: «Рано говорить, что ЦСКА может составить конкуренцию „Зениту“»
Сегодня, 14:17
Канчельскис: «Руководство „Спартака“, дайте шанс Мостовому!»
Сегодня, 13:32
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:45
Байкал, а почему ты не обсуждаешь ошибки судей против Спартака?
Или это тактика такая: обвинять нас в постоянном нытье и цепляться за ошибки судей в пользу Спартака? Очень удобно.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 10:12
Отличный подарок👍
Маму надо радовать каждую неделю👏
Мои поздравления маме🌷
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:07
Чернов, не расстраивай маму такими левыми победами.....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:38
А маме будет не противно принимать подарок с "душком"?
Ну хоть бы молчали, тем более после того как сами в подобных ситуациях истерику устраивали.
drug01
drug01
сегодня в 08:51
Как портится игрок попав в команду???
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 08:37
Подарок явно с неприятным душком,понравится ли маме?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:25
Совместный на двоих с судьей получился подарок
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 