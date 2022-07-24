Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Спартака» (1:4) в матче второго тура РПЛ. На счету Сперцяна гол с пенальти.
В перерыве обсуждали, что надо играть в атаку, искать момент, чтобы забить. Нельзя было пропускать, как только вышли на второй тайм. Но мы всё равно бились. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Даже после счёта 1:3 было ощущение, что матч можем вытащить. После у нас сразу был момент. Верили до конца, но не получилось. Будем работать в три раза сильнее и больше, чтобы в следующий раз такого не было.
Мяч попадает в лицо Денисову, отскакивает в руку - по футбольным правилам это не пенальти, но Левников указывает на точку.
А потом... а потом у Спартака было 3-4 железобетонных момента + отменённый гол Соболева. Счёт мог быть гораздо крупнее 1-4.
Но в целом Краснодар понравился. Сами играют, и дают играть другим. Первый тайм за ними однозначно. А вот с Черниковым что-то нужно делать. Не первый раз уже команду подставляет своей грубостью. Он давно уже на судей на карандаше.
Мяч попадает в лицо Денисову, отскакивает в руку - по футбольным правилам это не пенальти, но Левников указывает на точку.
А потом... а потом у Спартака было 3-4 железобетонных момента + отменённый гол Соболева. Счёт мог быть гораздо крупнее 1-4.
Но в целом Краснодар понравился. Сами играют, и дают играть другим. Первый тайм за ними однозначно. А вот с Черниковым что-то нужно делать. Не первый раз уже команду подставляет своей грубостью. Он давно уже на судей на карандаше.