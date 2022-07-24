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Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»

сегодня, 06:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Спартака» (1:4) в матче второго тура РПЛ. На счету Сперцяна гол с пенальти.

В перерыве обсуждали, что надо играть в атаку, искать момент, чтобы забить. Нельзя было пропускать, как только вышли на второй тайм. Но мы всё равно бились. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Даже после счёта 1:3 было ощущение, что матч можем вытащить. После у нас сразу был момент. Верили до конца, но не получилось. Будем работать в три раза сильнее и больше, чтобы в следующий раз такого не было.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:35
Краснодар забил только с помощью судей.
Мяч попадает в лицо Денисову, отскакивает в руку - по футбольным правилам это не пенальти, но Левников указывает на точку.
А потом... а потом у Спартака было 3-4 железобетонных момента + отменённый гол Соболева. Счёт мог быть гораздо крупнее 1-4.

Но в целом Краснодар понравился. Сами играют, и дают играть другим. Первый тайм за ними однозначно. А вот с Черниковым что-то нужно делать. Не первый раз уже команду подставляет своей грубостью. Он давно уже на судей на карандаше.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 11:28
Фантазеришка...
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 11:20, ред.
Сперцян ты с..а и главный симулянт в Краснодаре,на месте судей я бы удалял таких ,,артистов,, беспощадно.В нескольких эпизодах было видно как до тебя,как до Луны игрок Спартака,а ты уже падаешь и корчишься от неимоверной боли...иди в балет и танцуй там,может у тебя лучше получится.Клоун.Впрочем в Краснодаре ты не единственный,по всей видимости это установка тренера и тщательно отрабатывается на тренировках.В эпизоде с Соболевым в штрафной,Литвинов очень артистично корчился от боли...а,Соболев головой сыграл чётко в мяч.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:51
Ощущение их подвело
протон
протон
сегодня в 06:51
Правда при счете 1-3 у Спартака было 3-4 момента, а у Краснодара один
Гость
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