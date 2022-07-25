Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Колосков: «Из Мостового тренер не получится. У него нет призвания к этому»

вчера, 23:26

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает что бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не справился бы с ролью тренера.

Из Мостового тренер не получится. У него нет призвания к этой профессии. Если бы было — он бы работал во второй лиге. Там бы начал. Но нет, Александр ни дня не работал тренером.

У тренера должно быть призвание, и он должен начать там, где он востребован — «Текстильщик Иваново» условно, еще где-то. Работать там и доказывать, Федотов ведь пришел из «Оренбурга». Если бы у Мостового было призвание тренерское, он бы со своим опытом, со своим видением, мастерством давно работал бы. А если Мостовой ни дня не работал тренером, как вообще можно о «Спартаке» говорить? Что тут может получиться? Неизвестно.

Все новости
Аршавин надеется, что «Шахтер» выиграет дело у ФИФА по легионерам
Сегодня, 02:57
Гаранин: «На данный момент Нобоа рано выходить в стартовом составе „Сочи“»
Сегодня, 02:39
Кассьерра: «Я видел перестрелки. На моих глазах гибли люди»
Сегодня, 01:22
Кечинов высказался о легионерах в чемпионате России
Сегодня, 00:23
Абаев: «Акинфеев лучший в России, у него есть мотивация играть дальше»
Сегодня, 00:18
Шунин высказался об уходе Варелы из «Динамо»
Вчера, 22:55
Сортировать
Все комментарии
Mic
Mic
сегодня в 02:50
А мне Мост импонирует... прочухал свой хайп и чешет языком в своё удовольствие и посмеивается по вечерам под рюмочку текилы... 3 ему это тренерство, нервы свои тратить, его и так всё устраивает, точно не бедствует, а как игрок, он всё всем доказал...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:55, ред.
Колосков: "Что тут может получиться? Неизвестно."

Тогда возникает вопрос: "Какого х... он Моста дер*мом поливает, если ему нихрена неизвестно, что может получиться ?
Люди неспособные к нестандартному и прогрессивному мышлению, беспринципные приспособленцы, направившие все свои жизненные устремления не на пользу дела, а на цементацию своей за*ницы в тёплом кресле, махровые пеньки и увальни, вроде Колоскова, которые всю жизнь просидели как куры на насесте ни за что не отвечая всю дорогу бла-блакая, переливая из пустого в порожнее, как раз таки и боятся этого слова НЕИЗВЕСТНО!
Их стихия, а потому и цель - стабильность футбольного болота, неотвратимость которого они будут отстаивать до тех пор, пока весь песок из жо.... не высыплется.

P.S. Вот и лица у нас поэтому в футболе такие: что ни пиджак с галстуком - либо чугунная, безвольная чиновничья башка с правом подписи, либо вор из общей обоймы новой "интеллигенции"; что ни игрок - либо блатной фраер в наколках, либо с табуретом в руках... Одно омерзение, глядя на них.
Землянин
Землянин
сегодня в 00:04, ред.
Он пустой балабол зато. Даже того же Аршавина, Широкова или Тихонова в 100 раз интереснее послушать, нежели Мостового. И чего его все тянут в ящик и за комментариями журналисты❓😯 Больше футболистов, чтоле нет ❓😂 тот же Быстров хоть поорет и бучу разведет, и тот веселее будет. Мостовой же - не рыба, не мясо. И по делу ничего не скажет, кроме очевидности, и эпотажем и харизмой тем более не доберет. Записать в историю, как зажигал с Карпиным в Сельте, где и реализовал свой максимум и участвовал в списке 14 Сборной, где одно из наиболее мастеровитых и талантливых поколений так себя и не показало и не реализовало. Поколения до и порсле и то больших результатов достигли
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:02
А он и не будет
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:52
У него есть интеллект игрока, но тренером не стать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:50
Мостовой был хорошим игроком и не более того
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:48
А ведь он прав
протон
протон
вчера в 23:29
Сейчас престижно быть троллем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 