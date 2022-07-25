Колосков: «Из Мостового тренер не получится. У него нет призвания к этому»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает что бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не справился бы с ролью тренера.

Из Мостового тренер не получится. У него нет призвания к этой профессии. Если бы было — он бы работал во второй лиге. Там бы начал. Но нет, Александр ни дня не работал тренером.

У тренера должно быть призвание, и он должен начать там, где он востребован — «Текстильщик Иваново» условно, еще где-то. Работать там и доказывать, Федотов ведь пришел из «Оренбурга». Если бы у Мостового было призвание тренерское, он бы со своим опытом, со своим видением, мастерством давно работал бы. А если Мостовой ни дня не работал тренером, как вообще можно о «Спартаке» говорить? Что тут может получиться? Неизвестно.