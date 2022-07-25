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Червиченко: «Если и брать легионеров, то тех, кто ближе нам по духу»

сегодня, 22:24

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что легионеры из Сербии наиболее подходят российским клубам на данный момент.

Думаю, вполне логично российским клубам сейчас обращать внимание на сербский рынок. Если и брать легионеров, то тех, кто ближе нам по духу, по сознанию.

Сербский рынок всегда был перспективным, большое количество сербов играло в самых сильных европейских чемпионатах. Конечно, когда сербы становятся суперзвёздами, то они бредят о «Милане», «Барселоне», «Баварии», английских топовых клубах. На первых порах их вполне можно брать, пока они не раскрылись, раскрывать их в России. Сербские клубы так и работают: раскрывают талант, продают. Да, не всегда удаётся продать их сразу в топ-клуб, но это можно делать через Россию.

Ранее появилась информация, что полузащитник «Партизана» перейдёт в ЦСКА.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
сегодня в 22:53
Сербы тоже не 56ы - виднее они будут в своём чемпе - Италия в двух шагах. Ну или в Германии. Но уж точно не в "северокорейском" варианте чемпионата.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:26
Это хорошая идея
Гость
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