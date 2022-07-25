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Нигматуллин: «Крайне негативно отношусь к поступку Варелы»

сегодня, 19:17

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в негативном ключе высказался о тайном уходе из «Динамо» защитника Гильермо Варелы.

Крайне негативно отношусь к поступку Варелы. После такого поступка, как его вообще ставить в состав? Это явное предательство. Выбивать таким образом контракт пожирнее… Сейчас футболисты благодаря этим санкциям, которые поступили от ФИФА, они просто-напросто выкручивают руки футбольным клубам и это несправедливо по отношению к российскому футболу, российскому спорту. Футбольные клубы тоже должны показывать свои принципиальные позиции.

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Все комментарии
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:23
ну так нельзя же... он либо должен прервать контракт и искать себе новый клуб, либо тренироваться с командой и договариваться о новом контракте. А просто уехать и шантажировать клуб - это не по-человечески!
Alex Mamro
Alex Mamro
сегодня в 19:51
О какой справедливости идёт речь? А как сейчас играть украинским клубам? Это справедливо? ...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:48
Оставить без зрЯплаты!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:39
Что с того? Твоё мнение тут не в счёт.
drug01
drug01
сегодня в 19:19
Это его право
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