Нигматуллин: «Крайне негативно отношусь к поступку Варелы»

Бывший вратарь сборной России в негативном ключе высказался о тайном уходе из «Динамо» защитника Гильермо Варелы.

Крайне негативно отношусь к поступку Варелы. После такого поступка, как его вообще ставить в состав? Это явное предательство. Выбивать таким образом контракт пожирнее… Сейчас футболисты благодаря этим санкциям, которые поступили от ФИФА , они просто-напросто выкручивают руки футбольным клубам и это несправедливо по отношению к российскому футболу, российскому спорту. Футбольные клубы тоже должны показывать свои принципиальные позиции.