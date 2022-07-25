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Шунин: «Мы забили первый гол и переломили ход событий»

сегодня, 22:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

В начале первого тайма не всё получалось, но мы забили первый гол и переломили ход событий. Потом ещё два – в итоге ушли на перерыв с хорошим отрывом. Во втором тайме у нас были ещё моменты, и мы довели матч до разгрома 4:0. «Динамо» действительно хорошо сыграло и в обороне, и в атаке. Одна из причин – быстрый первый гол. В таких матчах всегда важно забить первыми, и уже дальше будет легче.

У наших ворот был не очень простой момент во втором тайме – нужно было быстро среагировать. Я понимал, что будет прострел с фланга в центр штрафной на набегающего игрока Торпедо, так и получилось. Сделал несколько шагов, раскрылся, и мяч попал мне в грудь.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:29
Хорошо сыграли.
Гость
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