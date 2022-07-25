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Юран: «Давыдов старается, но нужно подождать, чтобы восстановить навык»

сегодня, 19:53

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о нападающем Денисе Давыдове, который недавно присоединился к команде.

Мы с ним поговорили в первый день первого сбора: «Если у тебя есть желание вернуться в большой футбол — я тебе помогу. Если его нет — давай даже не будем пробовать. Обмануть меня не получится». Он ответил, что хочет. Меня заводят такие вызовы: да, парень ошибался, но у него есть еще время, чтобы выйти на свой уровень. Он старается, но нужно подождать, чтобы восстановить навык. Если продолжит тренироваться в том же духе и дальше, уже в ближайших турах, возможно, выпущу его на замену.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:40
Если желание и воля будет , то вернется....Без этого ни как....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:27
Пропитое здоровье не вернуть!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:22
Русский Месси начинает новую жизнь?!?
Что же нам остается??? Будем понаблюдать , сможет ли Юран вывести уже не мальчика на более высокий уровень. Все зависит от самого Дениса , надо очень постараться, чтобы вернуться на уровень РПЛ. Базелюк, Соловьев, Ташаев, Игнатьев и многие другие молодые , многообещающие таланты сделать этого не смогли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:19
А, впрочем, радостно, что "русский Месси" возвращается в РПЛ)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:16
"Если у тебя есть желание вернуться в большой футбол — я тебе помогу."

Сколько пафоса от откровенно второразрядного тренера, который скитается всю тренерскую карьеру по ФНЛ, аутсайдерам РПЛ и СНГ. И вдобавок со шлейфом участия в сомнительных матчах, один из которых был сыгран не далее как в эти выходные, когда вратарь "Пари НН" Нигматуллин почему-то посередине матча решил, что он игрок "Химок" (или решил побить достижение Акинфеева с голевой передачей) и отдал две голевые передачи их нападающим.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:16
А до этого он чем занимался ? Свинарники в Татарстане строил ,что ли ? )))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:04
похоже, что это пустая трата времени на него те нападающего Дениса Давыдова
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:55
Он сбитый лётчик
Гость
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