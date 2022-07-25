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Кирьяков: «Молодые футболисты должны заслужить свой шанс»

сегодня, 19:27

Бывший игрок «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о принципах введения молодых игроков в состав основной команды.

Важно понимать, что искусственно вводить в состав вчерашних юниоров тоже неправильно. Во-первых, молодые футболисты должны заслужить свой шанс и доказать свое место в стартовом составе в жесткой конкуренции. Во-вторых, у них должна быть мотивация развиваться и прогрессировать. Как это сделать? Условно, можно пересмотреть контрактную систему, дав молодым игрокам одинаковую зарплату и большие бонусы за попадание в основной состав, голевые действия, то есть нужно создать среду и условия, при которых молодежь будет стремиться развиваться, тем более сейчас для них благоприятная среда. Они должны сами это понимать и стараться использовать свой шанс.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:22
Для талантливой молодёжи сейчас благоприятная среда ? В нашем футболе ?!

Пфф...! Ладно когда такие как Червяк хрень городят..., но из уст Кири слышать подобную ересь действительно печально!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:54
Они должны бороться
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:44
Ветераны тоже должны присутствовать на поле тоже по той же причине.
Гость
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