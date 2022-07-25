Кирьяков: «Молодые футболисты должны заслужить свой шанс»

Бывший игрок «Динамо» высказался о принципах введения молодых игроков в состав основной команды.

Важно понимать, что искусственно вводить в состав вчерашних юниоров тоже неправильно. Во-первых, молодые футболисты должны заслужить свой шанс и доказать свое место в стартовом составе в жесткой конкуренции. Во-вторых, у них должна быть мотивация развиваться и прогрессировать. Как это сделать? Условно, можно пересмотреть контрактную систему, дав молодым игрокам одинаковую зарплату и большие бонусы за попадание в основной состав, голевые действия, то есть нужно создать среду и условия, при которых молодежь будет стремиться развиваться, тем более сейчас для них благоприятная среда. Они должны сами это понимать и стараться использовать свой шанс.