Кирьяков: «Молодые футболисты должны заслужить свой шанс»

Бывший игрок «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о принципах введения молодых игроков в состав основной команды.
Важно понимать, что искусственно вводить в состав вчерашних юниоров тоже неправильно. Во-первых, молодые футболисты должны заслужить свой шанс и доказать свое место в стартовом составе в жесткой конкуренции. Во-вторых, у них должна быть мотивация развиваться и прогрессировать. Как это сделать? Условно, можно пересмотреть контрактную систему, дав молодым игрокам одинаковую зарплату и большие бонусы за попадание в основной состав, голевые действия, то есть нужно создать среду и условия, при которых молодежь будет стремиться развиваться, тем более сейчас для них благоприятная среда. Они должны сами это понимать и стараться использовать свой шанс.
Пфф...! Ладно когда такие как Червяк хрень городят..., но из уст Кири слышать подобную ересь действительно печально!
Пфф...! Ладно когда такие как Червяк хрень городят..., но из уст Кири слышать подобную ересь действительно печально!