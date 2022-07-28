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Адвокат Жорин — о расписке Федуна: «Она не является договором»

сегодня, 13:48

Известный адвокат Сергей Жорин отреагировал на новость о том, что в Сети появилась расписка владельца «Спартака» Леонида Федуна, из-за которой случилось судебное разбирательство между московским клубом и экс-гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

Данная расписка не является договором, в том числе и потому что там отсутствуют условия, это некий понятийный документ.

Возможно, в других странах он бы мог иметь силу, чтобы доказать предмет договоренности. Может быть, с помощью свидетелей можно было бы установить, о чем именно они договаривались. В нашей стране у этой расписки не было никаких шансов.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:09
Клоунада в спартаке это основное направление спартаковского футбола так, что удивляться нечему.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:07
Ты же прекрасно понимаешь как федун выиграл суд.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:06
Этот жорин хреновый адвокат, видно федун купил ему диплом.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:45
Газизов много хочет!
makkie
makkie
сегодня в 14:10
Скажите об этом Газизову.
Даже школьники могут сказать, что это не расписка, а бумажка подтереться.
Неужели юристы Газизова не сказали ему об этом? Да и он сам с виду не лапоть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:06
Вся страна угарает над Спартаком и его владельцами. Народная команда!
w654msn4qx5w
w654msn4qx5w
сегодня в 14:02
У нас другие законы?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:50
И то верно!
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