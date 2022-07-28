Адвокат Жорин — о расписке Федуна: «Она не является договором»

Известный адвокат Сергей Жорин отреагировал на новость о том, что в Сети появилась расписка владельца «Спартака» Леонида Федуна, из-за которой случилось судебное разбирательство между московским клубом и экс-гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

Данная расписка не является договором, в том числе и потому что там отсутствуют условия, это некий понятийный документ.

Возможно, в других странах он бы мог иметь силу, чтобы доказать предмет договоренности. Может быть, с помощью свидетелей можно было бы установить, о чем именно они договаривались. В нашей стране у этой расписки не было никаких шансов.