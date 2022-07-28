Газизов: «Зная меня, люди должны понимать, что я буду идти до конца»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на решение Верховного суда Башкирии отклонить его иск к клубу.

Ничего страшного в решении суда нет. Мои дальнейшие шаги? Что думаете, я должен лапки свесить? Я знаю, с кем и на каком уровне я имею дело. Я понимаю, с кем веду борьбу. О своих шансах я не думаю, потому что я делаю. Я борюсь, вот и всё. Зная меня, люди должны понимать, что я буду идти до конца.