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Газизов: «Зная меня, люди должны понимать, что я буду идти до конца»

сегодня, 12:58

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на решение Верховного суда Башкирии отклонить его иск к клубу.

Ничего страшного в решении суда нет. Мои дальнейшие шаги? Что думаете, я должен лапки свесить? Я знаю, с кем и на каком уровне я имею дело. Я понимаю, с кем веду борьбу. О своих шансах я не думаю, потому что я делаю. Я борюсь, вот и всё. Зная меня, люди должны понимать, что я буду идти до конца.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ 9umbjxxj3hr2 (раскрыть)
сегодня в 13:41
Скорее всего с предыдущим работодателем...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:21
До конца я иду,
а где конец-не знаю,
а встречу хоть кого в бреду-
тут же обс...ю.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:19, ред.
Битва за металл)...с превосходящими силами противника...
112910415
112910415
сегодня в 13:06
неужели партизанскую в*йну готовит ?
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 13:05
Вот и Дзюба после Спартака дошел до конца!)
9umbjxxj3hr2
9umbjxxj3hr2
сегодня в 13:05
так он еще и с Уфой судится?...
Гость
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