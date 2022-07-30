Р. Билялетдинов — о долге «Аталанты»: «Дурака включать они все умеют»

Бывший наставник «Рубина» отреагировал на новость о том, что «Аталанта» перестала выплачивать «Локомотиву» деньги за трансфер полузащитника .

Не знаю, какие есть каналы принуждения к выплатам, но наверное, только через суд можно. Политика политикой, а экономика экономикой. Не знаю, прощать или нет, а в суд «Локомотиву» обратиться точно надо!

Дурака включать они все умеют. Почему не использовать момент, когда можно прикрыться чем-то и творить беспредел? Есть выплаты, штрафные пени. Я не удивлён! Это идёт тенденция не один год в дополнение к допингу. Целое давление на страну. Они наш характер не знают. Мы на это дело смотрим не так, как они ожидают. Мы можем долго терпеть, а потом решить так, что мало не покажется.