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Р. Билялетдинов — о долге «Аталанты»: «Дурака включать они все умеют»

сегодня, 16:17

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на новость о том, что «Аталанта» перестала выплачивать «Локомотиву» деньги за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

Не знаю, какие есть каналы принуждения к выплатам, но наверное, только через суд можно. Политика политикой, а экономика экономикой. Не знаю, прощать или нет, а в суд «Локомотиву» обратиться точно надо!

Дурака включать они все умеют. Почему не использовать момент, когда можно прикрыться чем-то и творить беспредел? Есть выплаты, штрафные пени. Я не удивлён! Это идёт тенденция не один год в дополнение к допингу. Целое давление на страну. Они наш характер не знают. Мы на это дело смотрим не так, как они ожидают. Мы можем долго терпеть, а потом решить так, что мало не покажется.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:42, ред.
Всё сказанное Билялетдиновым во многом относится и к российским клубам. Ему ли не знать, что несколько сезонов назад некоторые из них также умудрялись задерживать оплату по трансферам футболистов из команды в команду. По этому поводу была шумиха в СМИ. Или он об этом забыл ? Так что не стОит строить из себя невинных овечек, г-н Билялетдинов.
55pzawbgtwya
55pzawbgtwya
сегодня в 16:27
завалить их исками, только так...
drug01
drug01
сегодня в 16:18
Так бывает часто
Гость
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