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Кечинов: «„Спартаку“ предстоит очень сложная игра с „Оренбургом“»

сегодня, 15:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о предстоящем матче «красно-белых» против «Оренбурга».

До матча «Спартак» является фаворитом. Но в прошлом сезоне было так, что приезжал соперник, который был слабее, а в игре все получалось наоборот. Поэтому «Спартаку» предстоит очень сложная игра. Тем более, матч пропускает Джикия, поэтому, наверное, будет несыгранная пара центральных защитников.

Что касается «Оренбурга», то думаю, что они не будут играть первым номером, атаковать. Думаю, что они будут дисциплинированно обороняться и уповать на контратаки.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:32
Согласен с Валерой
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