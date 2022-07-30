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Деменко: «„Зенит“ на данный момент выглядит гораздо лучше „Локомотива“»

сегодня, 14:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив17:30 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко считает, что у «Локомотива» мало шансов в сегодняшнем матче против питерцев.

Фаворитом, думаю, является «Зенит». Разумеется, что «Локомотив» будет стараться отобрать очки, но питерцы на данный момент выглядят гораздо лучше москвичей.

Что нужно сделать «Локомотиву», чтобы сыграть хотя бы вничью? Максимально играть от обороны и искать шансы в контратаках. Если «Зенит» забьет первым, то у «Локо» практически не будет шансов. Но вот если первым забьет «Локо», то нас ждет очень интересный поединок.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:11
Надеюсь, 3-0 будет в пользу Зенита. Очки нннадо
br784vd6kn7z
br784vd6kn7z
сегодня в 14:08
Вечером посмотрим.
haqa93f3frze
haqa93f3frze
сегодня в 14:02
Игра покажет это
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