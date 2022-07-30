Деменко: «„Зенит“ на данный момент выглядит гораздо лучше „Локомотива“»

Экс-игрок «Зенита» считает, что у «Локомотива» мало шансов в сегодняшнем матче против питерцев.

Фаворитом, думаю, является «Зенит». Разумеется, что «Локомотив» будет стараться отобрать очки, но питерцы на данный момент выглядят гораздо лучше москвичей.

Что нужно сделать «Локомотиву», чтобы сыграть хотя бы вничью? Максимально играть от обороны и искать шансы в контратаках. Если «Зенит» забьет первым, то у «Локо» практически не будет шансов. Но вот если первым забьет «Локо», то нас ждет очень интересный поединок.