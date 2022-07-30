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Кузнецов: «Играть с ЦСКА в атаку – это самоубийство для „Пари НН“»

сегодня, 13:54
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 15:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

ЦСКА – фаворит в матче с «Пари НН» и должен побеждать. «Армейцы» сильнее и по турнирной таблице, и по игре, и по исполнителям. Но дома нижегородцы очень хорошо играют и оказывают большое сопротивление – неплохо обороняются и агрессивно играют на контратаках. ЦСКА надо об этом помнить и избегать.

Хотя в «Пари НН» пришел новый тренер, который играет в атакующий футбол, но играть с ЦСКА в атаку – это самоубийство.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:03
Пари НН может взять очки
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:56
Желаю НН удачи!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:55
Надо всем сидеть в защите и не рыпаться!
Гость
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