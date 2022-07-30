Кузнецов: «Играть с ЦСКА в атаку – это самоубийство для „Пари НН“»

Бывший футболист ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

ЦСКА – фаворит в матче с «Пари НН» и должен побеждать. «Армейцы» сильнее и по турнирной таблице, и по игре, и по исполнителям. Но дома нижегородцы очень хорошо играют и оказывают большое сопротивление – неплохо обороняются и агрессивно играют на контратаках. ЦСКА надо об этом помнить и избегать.