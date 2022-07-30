Главный тренер «Факела»: «Мы станем народной командой»

Главный тренер «Факела» рассказал о поддержке болельщиков.

У нас в Воронеже есть сквер наподобие Арбата, там продают безделушки, картины. Я смотрел картины, подошли жена с мужем, художники, они меня узнали, попросили расписаться, это было неожиданно. Они подарили мне картину. Мне было так неловко, но все получилось от души.

Здесь все заточены на футбол, причем это не сиюминутные вещи, люди поколениями болеют. Думаю, мы станем народной командой. Простые люди, которые искренне любят футбол, ни за что. (Такая) любовь к футболу — это большая редкость.