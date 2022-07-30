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Главный тренер «Факела»: «Мы станем народной командой»

сегодня, 15:12

Главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал о поддержке болельщиков.

У нас в Воронеже есть сквер наподобие Арбата, там продают безделушки, картины. Я смотрел картины, подошли жена с мужем, художники, они меня узнали, попросили расписаться, это было неожиданно. Они подарили мне картину. Мне было так неловко, но все получилось от души.

Здесь все заточены на футбол, причем это не сиюминутные вещи, люди поколениями болеют. Думаю, мы станем народной командой. Простые люди, которые искренне любят футбол, ни за что. (Такая) любовь к футболу — это большая редкость.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:12
Да неплохо бы было.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:07
Любой провинциальный болельщик может возразить Василенко, что именно их клуб претендент на народный клуб и это подтвердят и в Краснодаре и Ростове и в другом любом городе, где есть футбольные команды, выступающие в наших чемпионатах, как в РПЛ, так и в Первой лиге особенно когда к ним в гости приезжают футболисты из обеих столиц. Болейте за своих, а не против чужих!
BDA81
BDA81
сегодня в 15:24
Не многовато псевдонародных то ))) Одни ещё не могут доказать что они народные, вторые начинают )))))))) От куда такая зашкалистая самооценка то )))
vg76e7v7x637
vg76e7v7x637
сегодня в 15:15
одна уже есть, еще одна?..
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