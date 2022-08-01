Камоцци: «В „Торино“ Алексей Миранчук получит ключевую роль на поле»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Аталанты» в «Торино».

Очень важно, чтобы Миранчук получал стабильную игровую практику — только так он сможет раскрыться. В «Торино» он получит ключевую роль на поле, у него будет центральная позиция. Там он сможет полностью раскрыться и спокойно заиграть. И даже стать звездой, если все сложится. Это то, чего у него, к сожалению, не было в «Аталанте».

На мой взгляд, игра «Торино» и философия Юрича ему подходят. Поэтому у него есть все шансы продолжить свою карьеру на высоком уровне. Это действительно хороший игрок, поэтому я желаю ему удачи.