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Черчесов рассказал о подготовке к матчу с «Карабахом» в Лиге чемпионов

сегодня, 19:49
КарабахЛоготип футбольный клуб Карабах (Агдам)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош03.08.2022 в 21:00 Не начался

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Карабаха».

В понедельник провели тренировку и разобрали ошибки, а во вторник летим в Баку на первую встречу 3-го отборочного раунда ЛЧ с «Карабахом». Путь из Будапешта неблизкий, с остановкой, а соперник непростой — заслуженно прошел «Лех» и «Цюрих», регулярно выступает в групповых турнирах еврокубков. Так что придется сложно, но на этом этапе по-другому не бывает.

В столицу Азербайджана последний раз приезжал в 2010 году — на 50-летний юбилей Игоря Пономарева. Это прекрасный город, но нам сейчас, конечно, не до красот. В четверг сразу после возвращения начнем готовиться к ответной игре, намеченной на 9 августа. Выездной матч 2-го тура в венгерской лиге с «Залаэгерсегом», изначально запланированный на 6-е, субботу, нам перенесли, так что все мысли в ближайшее время только о «Карабахе».

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:52
С Карабахом тяжёлый матч будет.
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