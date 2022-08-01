Черчесов рассказал о подготовке к матчу с «Карабахом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Карабаха».

В понедельник провели тренировку и разобрали ошибки, а во вторник летим в Баку на первую встречу 3-го отборочного раунда ЛЧ с «Карабахом». Путь из Будапешта неблизкий, с остановкой, а соперник непростой — заслуженно прошел «Лех» и «Цюрих», регулярно выступает в групповых турнирах еврокубков. Так что придется сложно, но на этом этапе по-другому не бывает.

В столицу Азербайджана последний раз приезжал в 2010 году — на 50-летний юбилей Игоря Пономарева. Это прекрасный город, но нам сейчас, конечно, не до красот. В четверг сразу после возвращения начнем готовиться к ответной игре, намеченной на 9 августа. Выездной матч 2-го тура в венгерской лиге с «Залаэгерсегом», изначально запланированный на 6-е, субботу, нам перенесли, так что все мысли в ближайшее время только о «Карабахе».