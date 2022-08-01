Кулибали попросил у Терри разрешения взять 26-й номер в «Челси»

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сегодня, 19:36

Новичок «Челси» в своих соцсетях опубликовал видео, на котором он 15 июля позвонил бывшему капитану «синих» , чтобы попросить у него взять 26-й номер в лондонском клубе.

Кулибали: «Извини за то, как я говорю по-английски. Джон, я хочу у тебя кое-что спросить. Как ты знаешь, у меня был 26-й номер в „Наполи“. В „Челси“ никто никогда не брал этот номер после твоего ухода. Я хотел бы спросить у тебя, могу ли я взять 26-й номер?»

Терри: «Да, число 26 для меня очень особенное, и я очень ценю твой жест. Нет проблем, ты можешь взять 26-й номер. Я желаю тебе, чтобы число 26 могло дать тебе то, что оно дало мне».

Кулибали: «Большое спасибо. Носить футболку „Челси“ с номером 26 будет тяжело, но я сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания».