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Натхо: «Зделар поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство»

сегодня, 22:21

Бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Саши Зделара.

Зделар отличный парень и партнер по команде. Мы много с ним играли в «Партизане». Могу сказать, что Саша — настоящий профессионал, который постоянно работает над собой. Я уверен, что он обязательно поможет ЦСКА. Его огромная трудоспособность и лидерские качества помогут «красно-синим» решить проблемы с защитой и увеличить остроту в атаке. Этот замечательный игрок поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство.

Что касается еще одного армейского серба Милана Гайча, то это был отличный оппонент, особенно в матчах против нас. «Партизану» всегда было сложно играть против «Црвены Звезды», если в составе был Милан. Зделар и Гайич будут хорошо смотреться вместе на одном поле. Оба знают как играть в обороне и атаке.

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Все комментарии
jvokay
jvokay
сегодня в 23:08
от НН еле еле копыта унесли...
чемпионы..Ёптить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:56
По первой игре в Нижнем, он, выйдя во втором тайме , ничем себя не проявил, а поначалу вообще растерялся. Пока он даже на фоне Мухина не выглядит звездой. Может адаптируется?
huwe3rbc6jd7
huwe3rbc6jd7
сегодня в 22:44
Какое чемпионство? Просто быть в пятёрке????
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:37
Не видел его в деле
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:22
посмотрим как будет играть.
Гость
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