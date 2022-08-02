Главный тренер «Карабаха» поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

Нас ждет матч против хорошей команды, у нее хороший и опытный тренер. В российском футболе Станислав Черчесов — один из ведущих специалистов, за его плечами большая карьера как футболиста, так и тренера.

Нам нужно быть предельно внимательными с «Ференцварошем», показать свой лучший футбол. Завтра у игроков будет много работы, и я верю, что они с ней справятся.

У меня нет волнения. Нас ждет действительно интересная игра. Мне всегда интересно играть против хороших тренеров и команд.