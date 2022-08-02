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Тренер «Карабаха»: «Черчесов — один из ведущих специалистов в России»

сегодня, 18:51
КарабахЛоготип футбольный клуб Карабах (Агдам)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

Нас ждет матч против хорошей команды, у нее хороший и опытный тренер. В российском футболе Станислав Черчесов — один из ведущих специалистов, за его плечами большая карьера как футболиста, так и тренера.

Нам нужно быть предельно внимательными с «Ференцварошем», показать свой лучший футбол. Завтра у игроков будет много работы, и я верю, что они с ней справятся.

У меня нет волнения. Нас ждет действительно интересная игра. Мне всегда интересно играть против хороших тренеров и команд.

Ранее о подготовке к матчу против «Карабаха» рассказал и Черчесов.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:52
Единственный который работает за рубежом и становится Чемпионом и не первый раз с разными клубами .
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