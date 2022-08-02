Петржела: «Дзюба был звездой, а теперь никому не нужен»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, что при определенных условиях нападающий Артем Дзюба может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.
Мне смешно смотреть на всю ситуацию с Дзюбой. Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ. «Зенит» переплачивал Дзюбе последние годы, поэтому он теперь не может найти клуб с такими же условиями.
Он был звездой, а теперь никому не нужен. Но Если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то «Зенит» возьмет его обратно. Такой вариант маловероятен, но почему нет?
Пусть теперь хоть каждый день в костюме дедпула фотографируется или рукоблудит публично, всем плевать.
Пусть теперь хоть каждый день в костюме дедпула фотографируется или рукоблудит публично, всем плевать.