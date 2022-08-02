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Петржела: «Дзюба был звездой, а теперь никому не нужен»

сегодня, 12:24

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, что при определенных условиях нападающий Артем Дзюба может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

Мне смешно смотреть на всю ситуацию с Дзюбой. Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ. «Зенит» переплачивал Дзюбе последние годы, поэтому он теперь не может найти клуб с такими же условиями.

Он был звездой, а теперь никому не нужен. Но Если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то «Зенит» возьмет его обратно. Такой вариант маловероятен, но почему нет?

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:55
из Рубина в Зенит, эта дорожка вам знакома))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:51
"Раньше были рюмочки,
А теперь - бокалы,
Раньше были мальчики,
А теперь - нахалы."
(Из тетрадки школьницы)
112910415
112910415
сегодня в 12:46
всё в прошлом, забыть пора
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:44
Значит он все таки послал вегана). Много знает б/у о внутренней кухне!).
truffagldino
truffagldino
сегодня в 12:34
Дзюба звезда, тогда кто Круифф, Эйсебио, Ди Стефано...
55555 Ural
55555 Ural
сегодня в 12:33
Ждём Артема в Урале, мы из него человека сделаем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:30, ред.
Нет, пусть закончит карьеру. Он был настолько наглым понторезом, что это только урок другим лимитчикам будет, не путайте ситуацию в нашем футболе, где лимита из-за паспорта получает в 2-6 раза больше, чем игроки такого же уровня в Европе, с вашей значимостью.

Пусть теперь хоть каждый день в костюме дедпула фотографируется или рукоблудит публично, всем плевать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:28, ред.
А что бывает по другому ???
Игроки до 79 лет востребованы и играют ???

Если условный Сергеев на сегодня результативней и полезней для чего Семаку обманывать себя и нас ??

Про "обратно" пан конечно загнул...)))
Одно дело трансфер из Спартака в Зенит....
Но из Зенита в Зенит - это уже перебор...))
Гость
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