Петржела: «Дзюба был звездой, а теперь никому не нужен»

Бывший тренер «Зенита» предположил, что при определенных условиях нападающий может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

Мне смешно смотреть на всю ситуацию с Дзюбой. Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ . «Зенит» переплачивал Дзюбе последние годы, поэтому он теперь не может найти клуб с такими же условиями.

Он был звездой, а теперь никому не нужен. Но Если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то «Зенит» возьмет его обратно. Такой вариант маловероятен, но почему нет?