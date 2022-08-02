Саа: «Роналду больше думает о себе, а не о клубе»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» выступил с критикой в адрес игрока «дьяволов» Криштиану Роналду.

Я не Роналду, однако мне кажется, что он не в полной мере показывает свою преданность «Манчестер Юнайтед», он больше думает о себе, а не о клубе. Я не стремлюсь его осуждать, ибо он фантастический игрок, а я не на его месте. Это его карьера, оценки со стороны здесь не нужны. В каком-то смысле на данный момент немного нереально просить клуб такого масштаба адаптироваться к нему и его целям.