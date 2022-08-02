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Саа: «Роналду больше думает о себе, а не о клубе»

сегодня, 13:48

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа выступил с критикой в адрес игрока «дьяволов» Криштиану Роналду.

Я не Роналду, однако мне кажется, что он не в полной мере показывает свою преданность «Манчестер Юнайтед», он больше думает о себе, а не о клубе. Я не стремлюсь его осуждать, ибо он фантастический игрок, а я не на его месте. Это его карьера, оценки со стороны здесь не нужны. В каком-то смысле на данный момент немного нереально просить клуб такого масштаба адаптироваться к нему и его целям.

Ранее за Роналду была предложена нестандартная стоимость выкупа.

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YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 14:21
Всем известно
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 13:52
Верно проглаголил.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:52
Хватит уж нападать.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:51
В принципе все правильно сказал
Гость
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