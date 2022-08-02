В чемпионате Андорры могут появиться российские футболисты

, который возглавил клуб «Санта-Колома» из чемпионата Андорры, заявил, что в его команде могут появиться российские футболисты.

Как близкие отреагировали на мое возвращение к тренерской работе? Признаюсь, это стало для них сюрпризом. Очень много друзей, которые поздравили и сказали: «Дмитрий, ты засиделся. Пора бы вернуться к работе». Очень многие пожелали удачи. Пишут бывшие футболисты, с которыми я работал в Нижнем Новгороде. Говорят, что готовы приехать в Андорру. обязательно будем рассматривать абсолютно все постсоветское пространство. А то, что русские появятся у нас в команде в ближайшее время, — это я вам гарантирую.