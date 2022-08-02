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В чемпионате Андорры могут появиться российские футболисты

сегодня, 14:04

Дмитрий Черышев, который возглавил клуб «Санта-Колома» из чемпионата Андорры, заявил, что в его команде могут появиться российские футболисты.

Как близкие отреагировали на мое возвращение к тренерской работе? Признаюсь, это стало для них сюрпризом. Очень много друзей, которые поздравили и сказали: «Дмитрий, ты засиделся. Пора бы вернуться к работе». Очень многие пожелали удачи. Пишут бывшие футболисты, с которыми я работал в Нижнем Новгороде. Говорят, что готовы приехать в Андорру. обязательно будем рассматривать абсолютно все постсоветское пространство. А то, что русские появятся у нас в команде в ближайшее время, — это я вам гарантирую.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 14:21
Удивляет вообще наличие этого чемпионата, учитывая население Андорры 82к человек. Мало того, там еще 2-ой дивизион есть.
p7kzxw4ps678
p7kzxw4ps678
сегодня в 14:18
Это очень хорошо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:13
Вперёд к покорению вершин футбольных карликов !)
shlomo
shlomo
сегодня в 14:12, ред.
Ну что тут сказать.... похоже Андорра это наш уровень? Что говорить про клубы если задать вопрос: из кого же складывается человеческий ресурс в сборной Андорры, учитывая крошечные размеры страны? 80 % сборной составляют люди, для которых футбол является скорее приятным хобби, нежели каждодневной работой. В списке основных профессий футболистов "карликового" государства особо выделяются такие как банковский служащий (клерк), почтальон, бухгалтер, страховой агент, пожарный… Да уж на ихнем фоне наши "мастера пешей ходьбы" наверное будут выглядеть как Месси и Марадона...
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 14:12
"Говорят, что готовы приехать в Андорру. обязательно будем рассматривать абсолютно все постсоветское пространство."
Постсоветская Андорра в контексте откровенно улыбнула.
Гость
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