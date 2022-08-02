Каррера: «„Торино“ — это отличный вариант для Алексея Миранчука»

Бывший тренер «Спартака» высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» в «Торино».

Я не раз говорил, что «Торино» — это отличный вариант для Миранчука. Игровая практика — самое главное в карьере игрока. Там он сможет чаще появляться в стартовом составе и показывать свои лучшие футбольные качества.

Думаю, у Миранчука хорошие перспективы. Игровая модель Юрича похожа на систему Гасперини в «Аталанте». Это поможет Алексею проще адаптироваться и заиграть в команде.