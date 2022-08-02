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Каррера: «„Торино“ — это отличный вариант для Алексея Миранчука»

сегодня, 17:52

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Я не раз говорил, что «Торино» — это отличный вариант для Миранчука. Игровая практика — самое главное в карьере игрока. Там он сможет чаще появляться в стартовом составе и показывать свои лучшие футбольные качества.

Думаю, у Миранчука хорошие перспективы. Игровая модель Юрича похожа на систему Гасперини в «Аталанте». Это поможет Алексею проще адаптироваться и заиграть в команде.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:05
Но Аталанта была покруче
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 18:47
Скорее всего будет так же, как в Аталанте.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:46
На лавке будет сидеть меньше
Loko57
Loko57
сегодня в 18:41
Конечно подходит, не то что предыдущий прогноз в Дженоа.
Toro
Toro
сегодня в 18:06
Ещё бы!
Торино супер клуб!
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