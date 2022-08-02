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Сёмин: «При Абаскале „Спартак“ стал играть в более атакующий футбол»

сегодня, 20:54

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

Изменился ли «Спартак» при новом тренере? Делать глобальные выводы рано, прошло всего три тура. Но что уже понятно — «Спартак» стал играть в более атакующий и зрелищный футбол. Схема изменилась на более атакующую, команда теперь играет в четыре защитника, а не в пять. Это не может не радовать.

Сейчас «Спартак» много играет в атаке, создает большое количество моментов и, что самое главное, реализует их. На старте чемпионата «красно-белые» выглядят лучше, чем в прошлом сезоне.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 21:28
Начло чемпионата у Спартака не плохое. Посмотрим что дальше будет. А так, не плохо. Со Спартаком, в лидирующей группе, веселее.))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:03
Да это сразу бросается в глаза
Гость
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