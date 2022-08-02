Канчельскис: «Промес может обогнать по голам Вагнера и Азмуна»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис полагает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может стать одним из лучших бомбардиров из числа иностранных игроков в истории чемпионатов России.
Если Квинси подпишет контракт ещё лет на пять, то конечно обгонит. Сможет обогнать уже в этом сезоне? Нет, в этом сезоне не сможет. Почему? А что, Промес стабильно забивал по 15-20 голов, как в «Фиорентине» Батистута? Он же не Батистута. Я не думаю, что обгонит в этом году.
На счету Промеса на данный момент 71 гол в истории Российской Премьер-Лиги. У бывшего игрока ЦСКА Вагнера Лава и экс-зенитовца Сердара Азмуна по 85 голов.
Промес еще не дряхлый старик, с Оренбургом дубль сделал, например.
Дай Бог обгонит Вагнера. Причём Вагнер был в России 10 лет, а Промес всего 8.
Промес еще не дряхлый старик, с Оренбургом дубль сделал, например.
Дай Бог обгонит Вагнера. Причём Вагнер был в России 10 лет, а Промес всего 8.