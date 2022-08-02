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Черчесов не выделил фаворита в матче «Карабах» — «Ференцварош» в ЛЧ

сегодня, 20:42
КарабахЛоготип футбольный клуб Карабах (Агдам)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха».

Мы соперника изучаем, они — нас. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Завтра игра, мы должны по максимуму подготовиться. «Карабах» — хорошая команда. В прошлом раунде мы проиграли дома «Словану», и он перед ответным матчем был фаворитом из-за этого, а завтра всё начинается с нуля. «Карабах» играет дома, имеет определенный бонус, но я бы не стал называть кого-то фаворитом. Наш соперник достаточно качественно играет дома.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:58
Удачи Черчесову в этой игре.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:54, ред.
Венграм очень тяжело будет в Баку или в Агдаме , незнаю точно где будет игра . В любом случае.
drug01
drug01
сегодня в 20:48
Очень скромно!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:45
Карабах дома выиграет
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