Черчесов не выделил фаворита в матче «Карабах» — «Ференцварош» в ЛЧ

Главный тренер «Ференцвароша» поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха».

Мы соперника изучаем, они — нас. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Завтра игра, мы должны по максимуму подготовиться. «Карабах» — хорошая команда. В прошлом раунде мы проиграли дома «Словану», и он перед ответным матчем был фаворитом из-за этого, а завтра всё начинается с нуля. «Карабах» играет дома, имеет определенный бонус, но я бы не стал называть кого-то фаворитом. Наш соперник достаточно качественно играет дома.