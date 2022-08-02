Канчельскис: «„Зенит“ будет доминировать в РПЛ ещё больше пяти лет»

Бывший футболист сборной России считает, что в ближайшие годы «Зенит» будет продолжать доминировать в РПЛ .

Естественно, у «Зенита» нет и не будет финансовых проблем. Эти бразильцы нигде в мире больше не будут зарабатывать, чем в Санкт-Петербурге. «Сине-бело-голубые» доминировали и будут доминировать в РПЛ еще очень много лет. Думаю, даже больше пяти.