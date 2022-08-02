Канчельскис: «„Зенит“ будет доминировать в РПЛ ещё больше пяти лет»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие годы «Зенит» будет продолжать доминировать в РПЛ.
Естественно, у «Зенита» нет и не будет финансовых проблем. Эти бразильцы нигде в мире больше не будут зарабатывать, чем в Санкт-Петербурге. «Сине-бело-голубые» доминировали и будут доминировать в РПЛ еще очень много лет. Думаю, даже больше пяти.
Я не знаю, что должно произойти в мире, чтобы у «Зенита» возникли проблемы. Дай бог им, чтобы у них оставались спонсоры и было стабильное финансирование. Каждый иностранец в РПЛ на сегодняшний день очень дорог нам. А в будущем, может быть, найдутся команды и силы, которые будут противостоять «Газпрому».