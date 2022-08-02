Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис: «„Зенит“ будет доминировать в РПЛ ещё больше пяти лет»

сегодня, 20:11

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие годы «Зенит» будет продолжать доминировать в РПЛ.

Естественно, у «Зенита» нет и не будет финансовых проблем. Эти бразильцы нигде в мире больше не будут зарабатывать, чем в Санкт-Петербурге. «Сине-бело-голубые» доминировали и будут доминировать в РПЛ еще очень много лет. Думаю, даже больше пяти.

Я не знаю, что должно произойти в мире, чтобы у «Зенита» возникли проблемы. Дай бог им, чтобы у них оставались спонсоры и было стабильное финансирование. Каждый иностранец в РПЛ на сегодняшний день очень дорог нам. А в будущем, может быть, найдутся команды и силы, которые будут противостоять «Газпрому».

Все новости
Кавазашвили: «Дзюба был бы отличным ВДВшником»
Сегодня, 18:19
Гаджиев: «В Премьер-Лиге команды показывают борьбу и интересный футбол»
Сегодня, 16:56
Масалитин: «Рекорды на то и нужны, чтобы их обновляли»
Сегодня, 11:37
Канчельскис: «Промес может обогнать по голам Вагнера и Азмуна»
Сегодня, 10:47
Семак: «Игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя»
Сегодня, 09:53
Григорян: «Хачатурянц с детства болел за „Спартак“»
Сегодня, 09:41
Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:27
Так сыграй на тромбоне Зениту и их приспешникам Андрей..
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:17
Ещё бы, с таким-то бюджетом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 