Масалитин: «Рекорды на то и нужны, чтобы их обновляли»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что футболист «Спартака» Квинси Промес может побить рекорд по голам в Премьер-Лиге среди легионеров.
В футболе всё возможно. Если Квинси останется, то, может быть, в этом сезоне или следующем обгонит. Здесь много факторов: если будет всё в порядке со здоровьем, останется в «Спартаке» и будет дальше играть. Думаю, может и обогнать Вагнера с Азмуном.
Мне как болельщику ЦСКА не хотелось бы, чтобы Квинси обогнал Вагнера? Понимаете, рекорды на то и нужны, чтобы их обновляли. Пришёл парень, забивает. Самое главное, чтобы его потом помнили. А то пройдёт время, а никто и ничего не знает. Квинси приносит результат «Спартаку». Если сложится всё для него хорошо, то всё получится. Сложится плохо – Вагнер и Азмун останутся рекордсменами.
Ранее по теме высказался бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Побольше бы таких иностранцев, как Квинси. И поменьше таких как Варела.
Побольше бы таких иностранцев, как Квинси. И поменьше таких как Варела.