Масалитин: «Рекорды на то и нужны, чтобы их обновляли»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что футболист «Спартака» может побить рекорд по голам в Премьер-Лиге среди легионеров.

В футболе всё возможно. Если Квинси останется, то, может быть, в этом сезоне или следующем обгонит. Здесь много факторов: если будет всё в порядке со здоровьем, останется в «Спартаке» и будет дальше играть. Думаю, может и обогнать Вагнера с Азмуном.