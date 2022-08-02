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Масалитин: «Рекорды на то и нужны, чтобы их обновляли»

сегодня, 11:37

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что футболист «Спартака» Квинси Промес может побить рекорд по голам в Премьер-Лиге среди легионеров.

В футболе всё возможно. Если Квинси останется, то, может быть, в этом сезоне или следующем обгонит. Здесь много факторов: если будет всё в порядке со здоровьем, останется в «Спартаке» и будет дальше играть. Думаю, может и обогнать Вагнера с Азмуном.

Мне как болельщику ЦСКА не хотелось бы, чтобы Квинси обогнал Вагнера? Понимаете, рекорды на то и нужны, чтобы их обновляли. Пришёл парень, забивает. Самое главное, чтобы его потом помнили. А то пройдёт время, а никто и ничего не знает. Квинси приносит результат «Спартаку». Если сложится всё для него хорошо, то всё получится. Сложится плохо – Вагнер и Азмун останутся рекордсменами.

Ранее по теме высказался бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 12:15
Если Промес выйдет на первое место среди легионеров по числу голов в РПЛ - это будет круто и заслуженно.
Побольше бы таких иностранцев, как Квинси. И поменьше таких как Варела.
dh466xkfru6w
dh466xkfru6w
сегодня в 11:50
все правильно, нечего гадать, забьет молодец, не забьет, тоже молодец...
shlomo
shlomo
сегодня в 11:46
Все может быть... главное чтобы играл и забивал
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