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Кавазашвили: «Дзюба был бы отличным ВДВшником»

сегодня, 18:19

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог бы служить в воздушно-десантных войсках.

Я считаю, что Дзюба был бы отличным ВДВшником. Он очень здорово во время своей карьеры научился отдавать честь, вытягивая свою руку. Даже дети подражали ему.

С такой фигурой, как у Артема, он был бы в первых рядах и четко маршировал с гордо поднятой головой, все бы на него смотрели. Было бы неплохо! Но Артем никогда не служил и не был в армейской команде.

Напомним, что сегодня, 2 августа, в России празднуют день ВДВ.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 19:07
Байкал-38. 47 / 373
сегодня в 18:23
Создаётся такое ощущение, что каждому спартачу каждую ночь сниться Дзюба.
Он уже исчез из поля зрения, давно уже не говорит про Спартак, а спартачи каждый раз об нём вспоминают. Значит помнят, значит любят!
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У тебя из 10-и последних постов 3 о Дзюбе! Ну а выводы ты уже сделал!)
vova505
vova505
сегодня в 19:01
Ну не знаю
Мне кажется, что такие "великаны" там ни к чему
memphis
memphis
сегодня в 18:53
Я бы на месте ВДВ обиделся
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 18:45
Как-то сразу вспомнилось:
"И в пехоту не годны, из окопа вы видны".
А маленький Тёма с детства мечтал быть ... снайпером!
И даже затвор у себя обнаружил. И регулярно его ... ну Вы поняли ))
n4vyawxj7q84
n4vyawxj7q84
сегодня в 18:42
Большая глупость! В ВДВ, кроме чистки туалетов, есть еще и боевая подготовка!
dw577bqasj69
dw577bqasj69
сегодня в 18:41
Не стоит смешивать ВДВ и 77
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:34
Его просто отмазали, он - элита России.
Mi6
Mi6
сегодня в 18:27, ред.
Ещё немного и Гинер призовёт его, клубу нужен столб. Кавазашвили ошибся - стройбат стихия Дубиньо
Elliada
Elliada
сегодня в 18:26
Таких как Дзюба в армию не берут
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:23
Создаётся такое ощущение, что каждому спартачу каждую ночь сниться Дзюба.
Он уже исчез из поля зрения, давно уже не говорит про Спартак, а спартачи каждый раз об нём вспоминают. Значит помнят, значит любят!
Гость
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