Кавазашвили: «Дзюба был бы отличным ВДВшником»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог бы служить в воздушно-десантных войсках.
Я считаю, что Дзюба был бы отличным ВДВшником. Он очень здорово во время своей карьеры научился отдавать честь, вытягивая свою руку. Даже дети подражали ему.
С такой фигурой, как у Артема, он был бы в первых рядах и четко маршировал с гордо поднятой головой, все бы на него смотрели. Было бы неплохо! Но Артем никогда не служил и не был в армейской команде.
Напомним, что сегодня, 2 августа, в России празднуют день ВДВ.
сегодня в 18:23
Создаётся такое ощущение, что каждому спартачу каждую ночь сниться Дзюба.
Он уже исчез из поля зрения, давно уже не говорит про Спартак, а спартачи каждый раз об нём вспоминают. Значит помнят, значит любят!
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У тебя из 10-и последних постов 3 о Дзюбе! Ну а выводы ты уже сделал!)
сегодня в 18:23
Создаётся такое ощущение, что каждому спартачу каждую ночь сниться Дзюба.
Он уже исчез из поля зрения, давно уже не говорит про Спартак, а спартачи каждый раз об нём вспоминают. Значит помнят, значит любят!
-------------------------------------------
У тебя из 10-и последних постов 3 о Дзюбе! Ну а выводы ты уже сделал!)
Мне кажется, что такие "великаны" там ни к чему
Мне кажется, что такие "великаны" там ни к чему
"И в пехоту не годны, из окопа вы видны".
А маленький Тёма с детства мечтал быть ... снайпером!
И даже затвор у себя обнаружил. И регулярно его ... ну Вы поняли ))
"И в пехоту не годны, из окопа вы видны".
А маленький Тёма с детства мечтал быть ... снайпером!
И даже затвор у себя обнаружил. И регулярно его ... ну Вы поняли ))
Он уже исчез из поля зрения, давно уже не говорит про Спартак, а спартачи каждый раз об нём вспоминают. Значит помнят, значит любят!
Он уже исчез из поля зрения, давно уже не говорит про Спартак, а спартачи каждый раз об нём вспоминают. Значит помнят, значит любят!