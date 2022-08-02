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Гаджиев: «В Премьер-Лиге команды показывают борьбу и интересный футбол»

сегодня, 16:56

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев полагает, что Российская Премьер-Лига стала интереснее.

То, что в РПЛ команды показывают борьбу и интересный, результативный футбол – это ответ всем специалистам, которые пророчили скучный сезон и говорили, что будет не на что смотреть. Понятное дело, что настоящий мастер украшает игру и придает зрелищности, но не меньше эффекта дает хороший уровень подготовки и боевитости. Мне кажется, что сейчас наши команды прибавили в динамике и в агрессии. Именно поэтому интереснее стало смотреть на наш футбол.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:31
Тут отвечу словами из замечательной песни:
"...Придут честолюбивые дублёры
Дай Бог им лучше нашего сыграть!"

Это я к тому, что ушло много легионеров, а их место заняли голодные до игры молодые российские игроки.
Посмотрите на Ростов, команда показывает симпатичный футбол почти без легионеров. Сразу скажу Хорена Байрамяна считаю легионером, так как за сборную Россию играть не может.
Что самое интересное в последние годы к нам приезжало мало качественных легионеров, а основная их часть имело преимущество только в опыте перед нашей молодёжью, ну и конечно были дешевле.
Семак под давлением руководством и результатом в последние годы был первым врагом России требуя отменить лимит и "убить" и без того еле живую сборную. Но слава Богу не сбылись его мечты и помогли санкции. Наш футбол надо чистить и чистить. Может после этого наша молодёжь наконец то поверит в себя и у нас появится новое поколение, которое со временем покажет себя в Европе и мире.
Наконец то наши клубы стали играть в футбол, а не ждать удачи только в конце матча.
xq3t7hps2kw9
xq3t7hps2kw9
сегодня в 17:29
Уровень футбола упал
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 17:17
Выведи Динамо Махачкала в рпл,ещё интереснее будет!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:07
не согласен, в агрессии убавили значительно. нет боольше подлецов как Дзагоев, Вернблум, Хави Гарсия, Березуцкий, Дзюба
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:04
Точно,не то что в еврокубковые сезоны!!!
STVA 1
STVA 1 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 17:02
а им ещё пользоваться можно? у меня на 5 лет! а у кого и на 20)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:01
Начало пока интересное
Гость
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