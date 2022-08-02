Гаджиев: «В Премьер-Лиге команды показывают борьбу и интересный футбол»

Бывший тренер «Анжи» полагает, что Российская Премьер-Лига стала интереснее.

То, что в РПЛ команды показывают борьбу и интересный, результативный футбол – это ответ всем специалистам, которые пророчили скучный сезон и говорили, что будет не на что смотреть. Понятное дело, что настоящий мастер украшает игру и придает зрелищности, но не меньше эффекта дает хороший уровень подготовки и боевитости. Мне кажется, что сейчас наши команды прибавили в динамике и в агрессии. Именно поэтому интереснее стало смотреть на наш футбол.