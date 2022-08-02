Кечинов назвал российских игроков «Спартака», кто смог бы играть в Европе

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, какие российские игроки «красно-белых» могли бы играть в европейских чемпионатах.

Прямо сейчас из российских игроков «Спартака» могли бы уехать в Европу Джикия, Соболев и Зобнин. Не могу сказать, что в топовый клуб, но в среднюю европейскую команду — легко.

Литвинов, Чернов и Умяров? Нет, пока ещё рановато уезжать — они лишь недавно начали играть за основной состав. Мне очень нравится Игнатов, но он у Абаскаля вообще не играет. Джикия, Соболев и Зобнин — вот это опытные ребята.