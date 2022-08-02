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Кечинов назвал российских игроков «Спартака», кто смог бы играть в Европе

сегодня, 22:15

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, какие российские игроки «красно-белых» могли бы играть в европейских чемпионатах.

Прямо сейчас из российских игроков «Спартака» могли бы уехать в Европу Джикия, Соболев и Зобнин. Не могу сказать, что в топовый клуб, но в среднюю европейскую команду — легко.

Литвинов, Чернов и Умяров? Нет, пока ещё рановато уезжать — они лишь недавно начали играть за основной состав. Мне очень нравится Игнатов, но он у Абаскаля вообще не играет. Джикия, Соболев и Зобнин — вот это опытные ребята.

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Все комментарии
5qu9j38tce8p
5qu9j38tce8p
сегодня в 22:52
Какая ещё Европа?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:50
Они здесь косячат
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:35
Джикия бы забивал побольше, чтобы перекрывать часть своих ляпов
Василий 50
Василий 50
сегодня в 22:33
Джикия и Зобнин слишком переоценены
Байкал-38
Байкал-38 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 22:25
Вижу, что его забанили уже.
Такое просто не допустимо!
Гость
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