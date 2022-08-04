Колыванов: «Вряд ли „Фиорентина“ предоставит Кокорину ещё один шанс».

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
Кокорин последние два года практически не играл. Ему срочно нужно искать команду, где у него будет игровое время. Ему уже 31 год, он два года сидит на лавке в Италии, плюс полтора года пропустил из-за тюрьмы и травмы крестообразной связки. Александру нужно, чтобы в него поверил какой-то новый тренер и дал ему шанс.
Нужно понимать, чего хочет сам Кокорин – в России ему вряд ли будут платить такие деньги, как в Италии. Вряд ли «Фиорентина» предоставит ему еще один шанс. Может, кто-то из РПЛ его пригласит, только зарплата будет меньше, но, чтобы карьеру перезапустить, надо что-то менять.
Нет здесь никаких если, однозначно все свои шансы у него закончились в Фиорентине и не только. Его переход из Сочи (где он за десять игр забил семь мячей) в Спартак, положил конец его футбольной карьеры. И начались одни скандалы вокруг этой фамилии . Бутырка , тому яркое подтверждение. Александр Бутырский вошёл в роль , и до сих пор из неё на мой субъективный взгляд, так и не выходит. Футбол из жизни некогда одного из самых перспективных игроков Российского футбола, ушёл на вечно . И строить какие-то новые планы как боевой единицы в лице Кокорина, дело бессмысленное . И скорее всего даже в российском футболе наврядли найдётся клуб который захочет подписать этого футболиста. Кстати и стоимость его на трансфермаркете уже снизилась до 800 тысяч. А проблема Фиорентины с расторжением контракта думаю продолжится. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Нет здесь никаких если, однозначно все свои шансы у него закончились в Фиорентине и не только. Его переход из Сочи (где он за десять игр забил семь мячей) в Спартак, положил конец его футбольной карьеры. И начались одни скандалы вокруг этой фамилии . Бутырка , тому яркое подтверждение. Александр Бутырский вошёл в роль , и до сих пор из неё на мой субъективный взгляд, так и не выходит. Футбол из жизни некогда одного из самых перспективных игроков Российского футбола, ушёл на вечно . И строить какие-то новые планы как боевой единицы в лице Кокорина, дело бессмысленное . И скорее всего даже в российском футболе наврядли найдётся клуб который захочет подписать этого футболиста. Кстати и стоимость его на трансфермаркете уже снизилась до 800 тысяч. А проблема Фиорентины с расторжением контракта думаю продолжится. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
А он нам не говорит, сидит на лавке и молчит…))))
А он нам не говорит, сидит на лавке и молчит…))))