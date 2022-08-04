Колыванов: «Вряд ли „Фиорентина“ предоставит Кокорину ещё один шанс».

Бывший футболист сборной России поделился мнением о нападающем «Фиорентины» .

Кокорин последние два года практически не играл. Ему срочно нужно искать команду, где у него будет игровое время. Ему уже 31 год, он два года сидит на лавке в Италии, плюс полтора года пропустил из-за тюрьмы и травмы крестообразной связки. Александру нужно, чтобы в него поверил какой-то новый тренер и дал ему шанс.