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Колосков — о лучшем тренере в июле: «Почему Федотов, а не Абаскаль?»

сегодня, 14:29

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о наставнике ЦСКА Владимире Федотове, который был признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля.

Для того чтобы определить лучшего тренера по итогу месяца, нужны критерии, но их нет. Как определить лучшего тренера лиги за июль? То ли это тот, кто набрал больше всего очков, то ли это тот, кто больше всего новичков подписал. Поэтому получается, каждый выбирает человека по своему вкусу.

Почему Федотов, а не Семак? Непонятно. Как это объяснишь? Никак. Может, просто Владимир Валентинович пришел в новый клуб, поставил там игру, а Сергей Богданович уже давно в «Зените», поэтому Федотов лучший. Я согласен с тем, что он один из лучших тренеров, это ожидаемо было. А чем хуже Абаскаль?

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:54
Старым людят давно пора правнуками заняться и приносить пользу своей семье, выбор лучших не для их мозга.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:50
Абаскаль был в более сложных условиях, чем Федотов,
который уже достаточно хорошо знаком с РПЛ и не иностранец.
Поэтому, если объективно и по справедливости, то лучший - Абаскаль.
Capral
Capral
сегодня в 14:50, ред.
А как шварца определяли, и кто, господин Колосков??? Неужели не видно было, кто он такой? Бестолковую, пустую беготню принимали за интересный европейский футбол. Федотову дают аванс, принимая во внимание его безусловный талант. ГТ Спартака, пока, болельщикам России неизвестен, и соперники Спартака были не топовые.
memphis
memphis
сегодня в 14:46
Как сказала бы Зарема "по знаку зодиака"
старина
старина
сегодня в 14:45
Это того не стоит,чтобы об этом говорить.Абаскалю вообще до фонаря это звание
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:36
Просто потому, что нужно было один значок вручить, а не два.
ABir
ABir
сегодня в 14:33
Наверное потому, что Абаскаль выходил за пределы зоны, а Федотов нет. По другим критериям вроде равенство
shlomo
shlomo
сегодня в 14:30
Потому что... Он лучший
Гость
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