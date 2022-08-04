Колосков — о лучшем тренере в июле: «Почему Федотов, а не Абаскаль?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о наставнике ЦСКА , который был признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля.

Для того чтобы определить лучшего тренера по итогу месяца, нужны критерии, но их нет. Как определить лучшего тренера лиги за июль? То ли это тот, кто набрал больше всего очков, то ли это тот, кто больше всего новичков подписал. Поэтому получается, каждый выбирает человека по своему вкусу.

Почему Федотов, а не Семак? Непонятно. Как это объяснишь? Никак. Может, просто Владимир Валентинович пришел в новый клуб, поставил там игру, а Сергей Богданович уже давно в «Зените», поэтому Федотов лучший. Я согласен с тем, что он один из лучших тренеров, это ожидаемо было. А чем хуже Абаскаль?