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Зарема: «Странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск»

вчера, 23:57

Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подчеркнула, что не собирается оформлять карту болельщика (Fan ID).

Накануне после победы над «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов заявил, что не видит оснований для отмены Fan ID. Он добавил, что не собирается идти на футбол с «незнакомцем».

Никогда не видела Клейменова, соответственно не обсуждалось ничего. Это его личная позиция. О своей я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на Госуслугах и детей вести в МФЦ тоже. Для меня это очень неудобно.

И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от Госуслуг. Так что лучше в выходной еще раз сходим всей семьей на балет «Спартак» Хачатуряна.

А по поводу незнакомцев — можно просто купить свою ложу. Но меня больше волнует, что, например, делать с детьми и их родителями, которых наш фонд приглашает на матчи «Спартака». Гнать детей с онкологией, колясочников, с ДЦП в центры Госуслуг? А дети из приютов и детских домов как?

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Все комментарии
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8rr59j5gpc33
сегодня в 00:02
Это важно для всех
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:02
Ну вот и выползла))
Gahi
Gahi
сегодня в 00:02
Это действительно бюрократия во всей красе.
Гость
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