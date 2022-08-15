Зарема: «Странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск»

Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подчеркнула, что не собирается оформлять карту болельщика (Fan ID).

Накануне после победы над «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов заявил, что не видит оснований для отмены Fan ID. Он добавил, что не собирается идти на футбол с «незнакомцем».

Никогда не видела Клейменова, соответственно не обсуждалось ничего. Это его личная позиция. О своей я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на Госуслугах и детей вести в МФЦ тоже. Для меня это очень неудобно.

И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от Госуслуг. Так что лучше в выходной еще раз сходим всей семьей на балет «Спартак» Хачатуряна.