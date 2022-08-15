Титов: «„Зениту“ бросили перчатку не только „Спартак“ и ЦСКА»

Бывший капитан «Спартака» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ .

У «Зенита», к сожалению, получил травму Клаудиньо, у «Спартака» – Мозес. А хотелось бы смотреть на самых сильных футболистов на поле. Отмечу конкуренцию в РПЛ – мне нравится, как сегодня выглядит ЦСКА . Как бы мы ни соперничали друг с другом, но стоит признать, что армейцы сейчас очень здорово выглядят.

Сегодня «Зениту», как это модно говорить, бросили перчатку. Это способны сделать не только «Спартак» и ЦСКА , но и другие клубы. Мне, например, очень нравится игра «Краснодара» со своим так называемым «детским садом», хотя там скорее уже «студенты», но все же. К сожалению, буксует «Локомотив», но в нашем чемпионате есть команды, которые способны бороться на равных и обыгрывать «Зенит». Вспомните и «Ахмат», который великолепно выглядел в матче с питерцами, пусть и в составе «Зенита» было удаление.