Титов: «„Зениту“ бросили перчатку не только „Спартак“ и ЦСКА»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
У «Зенита», к сожалению, получил травму Клаудиньо, у «Спартака» – Мозес. А хотелось бы смотреть на самых сильных футболистов на поле. Отмечу конкуренцию в РПЛ – мне нравится, как сегодня выглядит ЦСКА. Как бы мы ни соперничали друг с другом, но стоит признать, что армейцы сейчас очень здорово выглядят.
Сегодня «Зениту», как это модно говорить, бросили перчатку. Это способны сделать не только «Спартак» и ЦСКА, но и другие клубы. Мне, например, очень нравится игра «Краснодара» со своим так называемым «детским садом», хотя там скорее уже «студенты», но все же. К сожалению, буксует «Локомотив», но в нашем чемпионате есть команды, которые способны бороться на равных и обыгрывать «Зенит». Вспомните и «Ахмат», который великолепно выглядел в матче с питерцами, пусть и в составе «Зенита» было удаление.
Так что играть с «Зенитом» можно и нужно, уже нет таких заголовков после стартовых туров, как «Зенит» уже чемпион и так далее, немножко, но такие настроения уже поутихли. Мне бы очень хотелось, чтобы все играли в смелый футбол, а чего бояться? Хуже уже точно не будет. Смотрим РПЛ дальше, надеюсь, что нас ждут такие же увлекательные игры. В первых турах забивали много и красиво. Пока все вкусно, надеемся на десерт весной, чтобы интрига никуда не делась.
Один прохиндей ляпнул, а все подхватили.
Один прохиндей ляпнул, а все подхватили.
Зенит пока даже не напрягался кто то скажет, а мне нравится интрига.
Как бы брошенная перчатка в очередной раз не превратилась в детскую варежку на резинке , но с другой стороны в кувалду)
Помнится Шамиль Каупервуд тоже бросал перчатку Зениту
Зенит пока даже не напрягался кто то скажет, а мне нравится интрига.
Как бы брошенная перчатка в очередной раз не превратилась в детскую варежку на резинке , но с другой стороны в кувалду)
Помнится Шамиль Каупервуд тоже бросал перчатку Зениту