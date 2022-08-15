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Титов: «„Зениту“ бросили перчатку не только „Спартак“ и ЦСКА»

сегодня, 21:37

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

У «Зенита», к сожалению, получил травму Клаудиньо, у «Спартака» – Мозес. А хотелось бы смотреть на самых сильных футболистов на поле. Отмечу конкуренцию в РПЛ – мне нравится, как сегодня выглядит ЦСКА. Как бы мы ни соперничали друг с другом, но стоит признать, что армейцы сейчас очень здорово выглядят.

Сегодня «Зениту», как это модно говорить, бросили перчатку. Это способны сделать не только «Спартак» и ЦСКА, но и другие клубы. Мне, например, очень нравится игра «Краснодара» со своим так называемым «детским садом», хотя там скорее уже «студенты», но все же. К сожалению, буксует «Локомотив», но в нашем чемпионате есть команды, которые способны бороться на равных и обыгрывать «Зенит». Вспомните и «Ахмат», который великолепно выглядел в матче с питерцами, пусть и в составе «Зенита» было удаление.

Так что играть с «Зенитом» можно и нужно, уже нет таких заголовков после стартовых туров, как «Зенит» уже чемпион и так далее, немножко, но такие настроения уже поутихли. Мне бы очень хотелось, чтобы все играли в смелый футбол, а чего бояться? Хуже уже точно не будет. Смотрим РПЛ дальше, надеюсь, что нас ждут такие же увлекательные игры. В первых турах забивали много и красиво. Пока все вкусно, надеемся на десерт весной, чтобы интрига никуда не делась.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 21:48
Да успокойтесь вы с этой перчаткой.
Один прохиндей ляпнул, а все подхватили.
протон
протон
сегодня в 21:48
Господа, всего 5 туров прошло..ну какие можно делали выводы..
Зенит пока даже не напрягался кто то скажет, а мне нравится интрига.
Как бы брошенная перчатка в очередной раз не превратилась в детскую варежку на резинке , но с другой стороны в кувалду)
Помнится Шамиль Каупервуд тоже бросал перчатку Зениту
bnyc69zg4knu
bnyc69zg4knu
сегодня в 21:47
Первые игры не стоят строить высокие планы
протон
протон ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 21:45
Егор в одном прав, сезон обещает быть интереснее чем прошлый, и для Зенита лёгкой прогулки не получится
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:41
Соперничать с Зенитом трудно, они все время пытаются усилится. У других клубов таких возможностей нет....к сожалению.
monah-10
monah-10
сегодня в 21:38
Что-то Заремку давно не слышно, здорова ли?
Гость
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