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Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Кубанью»

сегодня, 22:51
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 0Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)КубаньМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги выигранного матча пятого тура Первой лиги против «Кубани».

В первый раз качество игры совпало с результатом, которого мы ожидаем. Контроль мяча, яркие действия.

Единственный отрицательный момент – пенальти в наши ворота в концовке. В остальном у соперника не было шансов. Самая большая сложность в нашей ситуации, что мы идем к очкам через качество игры. А оно в секунду не делается. Важной была игра в Нижнекамске: после удаления наши принципы работали, мы знаем, что делать. Но из-за психологических сложностей перестарховываемся. Меня больше порадовало качество нашей игры, чем результат. Этот путь длиннее, но надежнее.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:40
Неплохо сыграли.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 23:18
Рубин хорошо играл, даже красиво. Гол пяткой вообще красота.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 23:11
Отвел стрелы от себя Слуцкий
cbzgp27vbdgc
cbzgp27vbdgc
сегодня в 23:03
Да неужели Рубин просыпается...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:52
Уверенная победа Рубина.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:51
Хорошо играли,в кои то веки !
Гость
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