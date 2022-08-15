Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Кубанью»

Главный тренер «Рубина» подвел итоги выигранного матча пятого тура Первой лиги против «Кубани».

В первый раз качество игры совпало с результатом, которого мы ожидаем. Контроль мяча, яркие действия.

Единственный отрицательный момент – пенальти в наши ворота в концовке. В остальном у соперника не было шансов. Самая большая сложность в нашей ситуации, что мы идем к очкам через качество игры. А оно в секунду не делается. Важной была игра в Нижнекамске: после удаления наши принципы работали, мы знаем, что делать. Но из-за психологических сложностей перестарховываемся. Меня больше порадовало качество нашей игры, чем результат. Этот путь длиннее, но надежнее.