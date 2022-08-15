Смородская: «Закрыли игроков на базе? Попытка обвинить их во всех неудачах»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию, что футболистов московской команды решили закрыть на базе для подготовки к матчу 6-го тура РПЛ с «Химками».
Не верю в подобные методы. Это попытка обвинить во всех неудачах футболистов. Виновато руководство, а не футболисты.
Устроили чехарду с тренерами, спортдирами, директорами и прочим, никакого вообще развития, поиска игроков, стратегии, полторы калеки на каждую позицию, полный раздрай и отсутствие хоть какого-то взаимопонимания, и тлен. Две из трёх игр видел, на это физически больно смотреть.
Устроили чехарду с тренерами, спортдирами, директорами и прочим, никакого вообще развития, поиска игроков, стратегии, полторы калеки на каждую позицию, полный раздрай и отсутствие хоть какого-то взаимопонимания, и тлен. Две из трёх игр видел, на это физически больно смотреть.
Но слушать от Смородской какие то обвинения в адрес других, если честно вызывает особое раздражение.
Тётя Оля во время своего руководства тоже делала много ошибок и действий от которых бросало, то в жар, то в холод.
Кстати в своё время Смородская сама нередко всё сваливала на игроков и тренеров команды. Недаром сам Палыч в открытую при всех не побоялся сказать про действующего президента команды, что у той проблемы с футболом.
https://youtu.be/zpwXiJz2RFI
Но слушать от Смородской какие то обвинения в адрес других, если честно вызывает особое раздражение.
Тётя Оля во время своего руководства тоже делала много ошибок и действий от которых бросало, то в жар, то в холод.
Кстати в своё время Смородская сама нередко всё сваливала на игроков и тренеров команды. Недаром сам Палыч в открытую при всех не побоялся сказать про действующего президента команды, что у той проблемы с футболом.
Пусть говорит, что хочет, а вдруг - права...
Пусть говорит, что хочет, а вдруг - права...