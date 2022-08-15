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Смородская: «Закрыли игроков на базе? Попытка обвинить их во всех неудачах»

сегодня, 16:26

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию, что футболистов московской команды решили закрыть на базе для подготовки к матчу 6-го тура РПЛ с «Химками».

Не верю в подобные методы. Это попытка обвинить во всех неудачах футболистов. Виновато руководство, а не футболисты.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:24
Один матч, даже если выиграют, то это ничего не решит. Локомотив показывает безвольную игру. Вдруг выиграют с Химками, потом следующую проиграют. Надо увольнять немецкий тренерский штаб. Там творится клоунада. Непонятно кто тренирует.
Устроили чехарду с тренерами, спортдирами, директорами и прочим, никакого вообще развития, поиска игроков, стратегии, полторы калеки на каждую позицию, полный раздрай и отсутствие хоть какого-то взаимопонимания, и тлен. Две из трёх игр видел, на это физически больно смотреть.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 17:08
На самом деле довольно странное решение, закрыть всех игроков на базе. Не потому что не действенное, нет. А потому что люди, которые должны что-то донести до игроков за время изоляции, донести ничего не могут, так как сами не знают ничего. Ты хоть цепями прикуй игроков и талдыч одно и то же как мантру - играйте в высокий прессинг, играйте в высокий прессинг, не будут они играть в пресловутый высокий прессинг, потому что банально не знают как это делается
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:06
Сейчас конечно только ленивый не пинает Локо, но ещё можно понять тех кто просто не понимает всего, что происходит в команде и кто действительно разбирается в футболе.
Но слушать от Смородской какие то обвинения в адрес других, если честно вызывает особое раздражение.
Тётя Оля во время своего руководства тоже делала много ошибок и действий от которых бросало, то в жар, то в холод.
Кстати в своё время Смородская сама нередко всё сваливала на игроков и тренеров команды. Недаром сам Палыч в открытую при всех не побоялся сказать про действующего президента команды, что у той проблемы с футболом.
Alexnvr
Alexnvr ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 17:04
Эх давно я поезде не ездил)))) Но "обводы" проводниц помню)))))) ТёОля из таких же) А Паровозов давно надо было на казарменный режим перевести.
ermak6848
ermak6848 ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 17:02
Она - тётя Лёля самая " красивая " красивая проводница РЖД..
Пусть говорит, что хочет, а вдруг - права...
sv_1969
sv_1969 ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 16:45
Дык она любитель "ценностей"!Она же ведь призывала и на колено вставать((
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 16:38
Тётя Оля! Вы ещё их в опу расцелуйте. Там взрослые дядьки, у которых чёрным по белому обозначено что они должны делать. Если не хотят делать, то следуют какие-то рестрикции. Или они в детском лагере Солнышко? В данном случае в лагере "Паровозик из Ромашково"?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:37
Может быть одумаются
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:28
Вполне верное решение...
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